Na družbenih omrežjih se je pojavil zanimiv video, katerega kreativna direktorica je Natalia Bryant, hčerka legendarnega pokojnega košarkarja Kobeja Bryanta. V njem nastopa tudi slovenski košarkar Luka Dončić.

Gre za video, dolg nekaj več kot minuto, z naslovom Forever Iconic: Purple and Gold Always. V njem so nastopila številna znana imena. Med njimi so tudi Luka Dončić, najboljši slovenski košarkar in član LA Lakers, Shohei Ohtani, Magic Johnson, LeBron James, igralka Brenda Song in oblikovalec Jeff Hamilton.

V nekem delu videa Luka Dončić vzklikne Kobe, medtem brisačo v koš in seveda tudi zadane.

From sitting courtside as a kid to rocking a USC cap and gown… 🐍♾️ pic.twitter.com/Xkw0ufdMs4 — USC Trojans (@USC_Athletics) May 17, 2025

Dvaindvajsetletna Bryantova je maja z odliko diplomirala na filmski šoli USC. Med podelitvijo diplom se je spomnila na svojega očeta, ko je nosila njegov logotip – Črna mamba. Black Mamba je bil vzdevek Kobeja Bryanta, ki ga je sam izbral kot simbol svoje psihološke discipline, osredotočenosti in smrtonosne natančnosti na igrišču.

