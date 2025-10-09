Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

Četrtek,
9. 10. 2025,
9.05

37 minut

Luka Dončić Natalia Bryant

Luka Dončić v posebnem videu

Luka Dončić igra v posebnem filmu eno glavnih vlog

B. B.

Natalia Bryant | Natalia Bryant | Foto Guliverimage

Natalia Bryant

Foto: Guliverimage

Na družbenih omrežjih se je pojavil zanimiv video, katerega kreativna direktorica je Natalia Bryant, hčerka legendarnega pokojnega košarkarja Kobeja Bryanta. V njem nastopa tudi slovenski košarkar Luka Dončić.

Gre za video, dolg nekaj več kot minuto, z naslovom Forever Iconic: Purple and Gold Always. V njem so nastopila številna znana imena. Med njimi so tudi Luka Dončić, najboljši slovenski košarkar in član LA Lakers, Shohei Ohtani, Magic Johnson, LeBron James, igralka Brenda Song in oblikovalec Jeff Hamilton.

V nekem delu videa Luka Dončić vzklikne Kobe, medtem brisačo v koš in seveda tudi zadane.

Dvaindvajsetletna Bryantova je maja z odliko diplomirala na filmski šoli USC. Med podelitvijo diplom se je spomnila na svojega očeta, ko je nosila njegov logotip – Črna mamba. Black Mamba je bil vzdevek Kobeja Bryanta, ki ga je sam izbral kot simbol svoje psihološke discipline, osredotočenosti in smrtonosne natančnosti na igrišču.

