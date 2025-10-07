Kaj se kuha v ozadju? LeBron James sprožil eksplozijo v košarkarskem svetu.

Z eno samo objavo je košarkarski zvezdnik LeBron James vrgel kost milijonom navijačev po svetu in sprožil pravi vihar. Video z naslovom Druga odločitev je v nekaj urah dvignil cene vstopnic v nebo, medtem ko se je internet razplamtel od ugibanj: ali gre za konec njegove kariere, začetek nove zgodbe - ali pa nekaj povsem nepričakovanega.

V nekaj urah od 82 do 455 dolarjev

Še pred objavo 40-letnega zvezdnika so najcenejše vstopnice za zadnjo tekmo rednega dela lige NBA med Los Angeles Lakers in Utah Jazz 12. aprila 2026 stale 82 dolarjev (76 evrov). Po objavi videa z naslovom Druga odločitev pa se je cena dvignila za več kot petkrat – posamezna vstopnica zdaj stane minimalno 455 dolarjev (423 evrov), kot je razvidno na strani, kjer je mogoče vstopnice kupiti.

Analitiki poudarjajo, da gre za enega najhitrejših skokov cen v zgodovini NBA – pojav, ki razkriva, kako močan vpliv ima LeBron James še vedno na športni trg in kaj njegova podoba na košarkarskem parketu pomeni.

Zadnja sezona LeBrona Jamesa?

Navijači in ameriški mediji medtem špekulirajo, kaj pomeni naslov objave Druga odločitev. Govori se, da bi lahko šlo za LeBronovo poslovilno sezono. Sam igralec je govorice o upokojitvi sicer zavrnil na nedavnem medijskem dnevu LA Lakers. "Veselim se, da bom še eno sezono igral igro, ki jo obožujem. Ne vem, kje se bo to končalo, a zavedam se, da je konec bližje kot začetek," je dejal James.

LeBron James in Luka Dončić bosta začela sezono skupaj v dresu LA Lakers. Foto: Guliverimage

Spet drugi ugibajo, ali bo sporočil, da bo zaključil kariero v dresu LA Lakers, nekateri razmišljajo o njegovi morebitni menjavi moštva, morda gre za prav posebno reklamno sporočilo. Ob 18. uri po slovenskem času naj bi bilo znano, kaj je legendarni košarkar dejansko mislil.

Jasno je, da bo 40-letnik, ki vstopa v svojo 23. sezono v ligi NBA, še naprej postavljal rekorde. Pri tem poudarja, da starost zanj ni ovira: "Starost je samo številka, a hkrati tudi realnost. Malo je igralcev, ki so pri teh letih še vedno igrali na tako visoki ravni."

Začetek konca ali nova zgodba?

LeBron James bo sezono 2025/26 začel 22. oktobra po našem času ob 4. uri zjutraj proti Golden State Warriors. Njegova objava je že zdaj ustvarila vtis, da bo to nekaj posebnega – morda poslovilno poglavje kariere, ki je trajala več kot dve desetletji.