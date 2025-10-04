Zdesetkana zasedba Los Angeles Lakers se v prvi pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone lige NBA ni mogla enakovredno kosati s Phoenixom. Sonca so zmagala s 103:81, pri Jezernikih pa nista nastopila največja zvezdnika Luka Dončić in LeBron James. Podobno bo tudi na naslednji pripravljalni tekmi z Golden Statom, njuno vrnitev na parket pa komaj čaka novopečeni prvi center Lakersov Deandre Ayton. Slovenski virtuoz bi tako lahko prvič v pripravljalnem obdobju zaigral za Jezernike čez dober teden dni, 13. oktobra v Los Angelesu proti Golden Statu.

Jezerniki proti Sunsom niso pretirano navdušili. Odsotnost Luke Dončića, zadolženega za organizacijo in kreacijo napadov, se je zelo poznala. Njegovi soigralci so proti Phoenixu dosegli le 82 točk. Iz igre so metali zgolj 31,1-odstotno, za tri točke zadeli le šest od 35 metov, izgubili pa kar 22 žog. Bronny James, ki bo v ponedeljek dopolnil 21 let, je denimo iz igre metal le 1/12. Dosti bolje ni šlo niti Daltonu Knechtu, ki je metal iz igre 2/10. Lakersi so iz protinapadov dosegli le šest točk, na tekmi pa zbrali le deset asistenc.

Vrhunci dvoboja med LA Lakers in Phoenixom:

Ayton: Tu nisem zaradi številk

DeAndre Ayton komaj čaka, da bo lahko na parketu sodeloval z Luko Dončićem. Foto: Reuters Ob odsotnosti največjih zvezdnikov, poleg Dončića je manjkal tudi LeBron James, nared za nastop pa niso bili tudi Marcus Smart, Maxi Kleber in Adou Thiero, je bil zelo velikega zanimanja deležen DeAndre Ayton. Nastopil je prvič v dresu Jezernikov. Na parketu je prebil 18 minut in se izkazal zlasti v obrambi. Zbral je osem skokov in dve blokadi, v napadu pa metal proti košu le dvakrat in obakrat zgrešil.

"Ekipi sem hotel pokazati, kako je moja prva skrb obramba, ne pa napad. Tukaj nisem zaradi številk. Tukaj sem le zaradi tega, kar hočejo Lakersi od mene," je povedal novopečeni prvi center Lakersov, ki je prepričan, da bo njegov učinek v napadu drugačen, ko bo na parketu sodeloval tudi z Dončićem in LeBronom. "Če sem iskren, bo takrat verjetno težko, da se ne bi žoga znašla tudi pri meni," je dal vedeti, kako bi mu lahko Dončić kot tudi James dostavila kopico uporabnih podaj, s pomočjo katerih bi lahko koš tekmecev polnil uspešneje, kot je to počel proti Phoenixu. Dosegel je le eno točko, še to s črte prostih metov.

Seznam preostalih pripravljalnih tekem LA Lakers: LA Lakers – Golden State Warriors (6. oktober ob 2.30)*

LA Lakers – Golden State Warriors (13. oktober ob 2.30)

LA Lakers – Phoenix Suns (15. oktober ob 4.00)

LA Lakers – Dallas Mavericks (16. oktober ob 4.30)

LA Lakers – Sacramento Kings (18. oktober ob 4.30)*



* Luka Dončić in LeBron James ne bosta igrala tudi na tej tekmi

Bronny James v letu dni napredoval

Pri doseganju točk je bil veliko bolj uspešen Austin Reaves. Najmanj izpostavljen član zvezdniške trojke Lakersov tako nakazuje, da se že nahaja v strelski formi. Ob manjši minutaži je prišel do 20 točk in bil prvi strelec Jezernikov. Tolikšno je bilo tudi njegovo povprečje točk v prejšnji sezoni.

Obrambi zdesetkanih Lakersov je največ težav povzročal Devin Booker (24 točk). Foto: Reuters

Luka Dončić je med minutami odmora izkoristil priložnost in se podal na parket, kjer je večkrat vrgel žogo proti košu. Ko je tako metal trojke, ga je pri tem šaljivo "zmotil" Rui Hachimura, ki za razliko od 26-letnega Slovenca ni počival, ampak nastopil v prvi peterki.

LeBron James, ki je podobno kot Luka Dončić obsedel na klopi in ob spremljanju srečanja ni skrival dobre volje, je lani v tej dvorani Acrisure Arena v Palm Springsu zaigral prvič skupaj s sinom Bronnyjem. Tokrat je bil na parketu le Bronny, ki je dosegel osem točk, a ga je pustila na cedilu učinkovitost, saj je zadel le enega izmed 12 metov iz igre. Za trojke je metal le 1/8, zbral pa je pet skokov.

Bronny James je proti Phoenixu prispeval osem točk in pet skokov, iz igre pa zadel le enega od 12 metov. Foto: Reuters

Po nastopu si je vseeno prislužil pozitivno oceno trenerja. "Bronny je povsem drugačen igralec, kot je bil pred letom dni. Zdaj je bolj sproščen in samozavesten. Igranje v razvojni ligi G mu je veliko pomagalo," je trener JJ Redick pohvalil sina LeBrona, ki je v prejšnji sezoni za Lakerse zbral 27 nastopov in dobival le drobtinice, bolj redno pa nastopal v ligi G, kjer je v povprečju na tekmo dosegal skoraj 22 točk.

''Ne pričakujem popolnosti na pripravljalnih tekmah, a lahko izboljšamo še veliko stvari,'' je po porazu s Phoenixom dejal Redick in napovedal, da bosta Dončić in kralj James manjkala tudi na naslednji pripravljalni tekmi, ki bo v noči na ponedeljek v San Franciscu proti Golden Statu.