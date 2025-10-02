Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

Četrtek,
2. 10. 2025,
20.45

Nemec pričakuje debi za LA Lakers

Maxi Kleber spet poškodovan

Maxi Kleber bo moral na debi v dresu LA Lakers še počakati.

Maxi Kleber bo moral na debi v dresu LA Lakers še počakati.

Foto: Reuters

Letos bo debi v dresu Los Angeles Lakers dočakal tudi nemški krilni center Maxi Kleber, ki je februarja prišel iz Dallasa v paketu z Luko Dončićem, a zaradi poškodbe za svoj nov klub v ligi NBA še ni zaigral. Vse kaže, da bo moral na debi še malo počakati, saj se je na sredinem treningu spet poškodoval.

Luka Dončić
Sportal Trener razkriva, kako se lahko Dončić in Lakersi prebijejo do naslova

Maxi Kleber je bil februarja letos del paketa ob Luki Dončiću in Markieffu Morrisu v šokantni menjavi med Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers. Kalifornijci so v Teksas v zameno za to trojico poslali Anthonyja Davisa in Maxa Christieja. Vsi omenjeni razen Kleberja so v prejšnji sezoni nato tudi zaigrali za svoje nove klube, Nemec pa zaradi okrevanja po poškodbi ni stopil na parket.

Debi v dresu Lakersov bo tako dočakal letos, a očitno ne že to soboto, ko se bodo Jezerniki na prvi predsezonski tekmi spopadli s Phoenix Suns. Na sredinem treningu si je 33-letnik iz Würzburga poškodoval stegensko mišico, poškodba pa naj ne bi bila prehuda, poročajo ameriški mediji.

