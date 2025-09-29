Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

J. L.

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
11.52

1 ura, 9 minut

Neprijetna vprašanja za LeBrona Jamesa, besede tudi o Dončiću

J. L.

Luka Dončić LeBron James | LeBron James bo danes v središču pozornosti. | Foto Reuters

LeBron James bo danes v središču pozornosti.

Foto: Reuters

Zvezdnika lige NBA LeBrona Jamesa danes na medijskem dnevu Los Angeles Lakers čakajo vprašanja, ki se jim ne bo mogel izogniti: ali bo to njegova zadnja sezona, bo ostal pri Lakersih, kdaj bo oznanil konec kariere. Zagotovo bo dobil vprašanja, povezana z Luko Dončičem. Vstopa v zgodovinsko 23. sezono lige NBA, a pozornost ne bo usmerjena zgolj v rekorde, temveč tudi v prihodnost.

Danes bo pri moštvu Los Angeles Lakers potekal težko pričakovani medijski dan, kjer bosta v središču pozornosti LeBron James in slovenski košarkarski čarovnik Luka Dončić.

Bo LeBron ostal pri Lakersih?

LeBron bo imel posebno novinarsko konferenco, na kateri se ne bo mogel izogniti tudi morebitnim neprijetnim vprašanjem. Ker še nima pogodbe za prihodnjo sezono, bodo vprašanja o prihodnosti neizogibna. Bo ostal v Los Angelesu? Bo ostal pri LA Lakers do konca te sezone ali ga bodo zamenjali s kakšnim košarkarjem iz druge ekipe? Jasno je, da bo njegova novinarska konferenca pritegnila ogromno zanimanja košarkarske javnosti. Nenazadnje gre za enega največjih košarkarjev vseh časov. Košarkarja, ki spregovori brez dlake na jeziku.

LeBron James bo podrl rekord po številu odigranih sezon. Vstopa v 23. sezono. | Foto: Gulliverimage LeBron James bo podrl rekord po številu odigranih sezon. Vstopa v 23. sezono. Foto: Gulliverimage

James bo konec decembra dopolnil 41 let, a še vedno blesti kot eden najboljših igralcev lige. Lani je v povprečju dosegal 24,4 točke, 7,8 skoka in 8,2 asistence, kar pri tej starosti ni uspelo še nikomur v zgodovini lige NBA – nikomur po 32. letu starosti. Njegova fizična pripravljenost ostaja nekaj, nad čemer se navdušuje športni svet.

Bo 23 srečna ali zadnja?

Čeprav gre že za rekordno 23. sezono (podrl bo rekord Vinca Carterja), LeBron ni videti kot nekdo, ki bi razmišljal o upokojitvi. Liga se spreminja, igralci prihajajo in odhajajo, a James ostaja. In videti je, da bo tudi v tej sezoni igral pomembno vlogo v dresu LA Lakers.

