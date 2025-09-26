Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Luka Dončić | Ko Luka Dončić ni na košarkarskem igrišču, prosti čas najraje preživlja s svojo družino. | Foto Filip Barbalić

Ko Luka Dončić ni na košarkarskem igrišču, prosti čas najraje preživlja s svojo družino.

Foto: Filip Barbalić

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je svoje sledilce na družbenih omrežjih razveselil s prisrčno fotografijo. Medtem ko se je po končanem evropskem prvenstvu že odpravil nazaj v Los Angeles, je objavil fotografijo hčerke Gabriele in pokazal, kako skupaj preživljata prosti čas.

Čeprav Dončić obraza hčerke ne razkriva, svoje oboževalce vsake toliko razveseli s kakšnim utrinkom iz zasebnega življenja. Tokrat je objavil fotografijo, kako s hčerko v gozdu sprehajata psa, in pokazal, kako velika je že Gabriela.

Slovenski košarkar je ljubko fotografijo objavil na družbenem omrežju Instagram. | Foto: Luka Dončić/Instagram Slovenski košarkar je ljubko fotografijo objavil na družbenem omrežju Instagram. Foto: Luka Dončić/Instagram

Luka Dončić se je z dolgoletno partnerko Anamario Goltes rojstva hčerke razveselil konec novembra 2023. Deklica bo tako kmalu praznovala svoj drugi rojstni dan.

