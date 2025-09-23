Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
J. L.

Torek,
23. 9. 2025,
5.00

Andrew Wiggins Pat Riley Luka Dončić LeBron James

Torek, 23. 9. 2025, 5.00

6 ur, 37 minut

Zamera, ki ne mine: Pat Riley ne bo pomagal LeBronu in posledično Dončiću

J. L.

Luka Dončić LeBron James | Bosta Luka Dončić in LeBron James pred začetkom sezone dočakala še kakšno okrepitev? | Foto Guliverimage

Bosta Luka Dončić in LeBron James pred začetkom sezone dočakala še kakšno okrepitev?

Foto: Guliverimage

V ozadju možnega prestopa, ki bi lahko močno okrepil vrste Los Angeles Lakers, se skriva stara zamera, ki še vedno buri duhove v NBA. Pat Riley, predsednik Miamija, naj ne bi bil pripravljen menjati Andrewa Wigginsa. Razlog? Ne bo šel naproti LeBronu Jamesu, s katerim naj bi imela neporavnane račune. Tako bi lahko brez zvezdniške okrepitve ostal tudi Luka Dončić, ki se bo navijačem in novinarjem prestavil skupaj s soigralci v začetku naslednjega tedna, že ta teden pa trener JJ Redick in vodja košarkarskih operacij Rob Pelinka.

LA Lakers so poleti pripeljali Deandra Aytona, Marcusa Smarta in Jakea Laravio, njihov cilj pa je jasen – naskok na naslov prvaka lige NBA. A kadrovska vrzel na krilnem položaju še nekoliko zeva, oziroma ni zapolnjena tako, kot si vodilni želijo. Član Miami Heat Andrew Wiggins, nekdanji prvak in All-Star igralec, bi bil idealna rešitev, saj bi dopolnil moštvo, v katerem se vse vrti okoli LeBrona Jamesa in Luke Dončića.

LeBron James in Pat Riley iz časov, ko sta bila skupaj pri Miami Heat. | Foto: Guliverimage LeBron James in Pat Riley iz časov, ko sta bila skupaj pri Miami Heat. Foto: Guliverimage

A težava tiči drugje. V Miamiju. Natančneje, pri Patu Rileyju, legendarnem arhitektu Miami Heat, ki naj bi bil še vedno užaljen zaradi LeBronovega odhoda leta 2014. "Bil bi šokiran, če bi Pat izpeljal ta posel. Ne želi pomagati LeBronu. Jezen je, ker je zapustil Miami," je za Lakers Daily razkril visok uradnik iz NBA.

Austin Reaves Luka Dončić
Sportal Legendarni Laker udaril neposredno: Ne potrebuješ Dončića in Reavesa

Zamera blokira prestop?

Predsednik Miami Heat naj bi po desetih letih še vedno zameril Jamesu, da je zapustil Heat, ko so bili na vrhuncu. Wiggins, ki je lani v povprečju dosegal 18 točk v dresu Golden State Warriors in Miami Heat – na Florido so ga menjali februarja –, bi bil namreč velika okrepitev za LA Lakers.

LeBron James, Luka Dončić in Rui Hachimura | Foto: Guliverimage LeBron James, Luka Dončić in Rui Hachimura Foto: Guliverimage

Ima še dve leti pogodbe, Lakersi pa bi morali v zameno verjetno žrtvovati Japonca Ruija Hachimuro ali vključiti v menjavo Austina Reavesa. A dokler je Riley tisti, ki ima zadnjo besedo, bi lahko prestop ostal le želja.

Vrata bodo odprli 29. septembra, v začetku oktobra že prva tekma, sezono bodo začeli proti GS Warriors

Dogajanje onkraj Atlantika pa se bo ne glede na morebitne menjave kmalu začelo odvijati na višjih obratih. Klubi bodo namreč začeli s pripravami na novo sezono. Pri LA Lakers bosta imela vodja operacij Rob Pelinka in glavni trener JJ Redick v četrtek ob 22.30 po našem času novinarsko konferenco.

Rob Pelinka bo skupaj z JJ Redickom odgovarjal novinarjem na vprašanja v četrtek ob 22.30 po našem času. | Foto: Guliverimage Rob Pelinka bo skupaj z JJ Redickom odgovarjal novinarjem na vprašanja v četrtek ob 22.30 po našem času. Foto: Guliverimage

Vrata bodo novinarjem odprli izdatneje 29. septembra, ko se bodo uradno začele priprave, takrat pa bo na sporedu media day (medijski dan). 

Prva tekma bo sledila že kmalu. Proti Phoenix Suns se bodo pomerili 3. oktobra. Proti klubu, v katerem je kariero začela nova okrepitev Los Angeles Lakers, Deandre Ayton - Sonca so ga leta 2018 kot prvega izbrala na naboru lige NBA, medtem ko je bil naš superzvezdnik Luka Dončić kot tretji in je nato prve korake naredil pri Dallas Mavericks - v vrste LA Lakers je prestopil letos februarja po šokantni menjavi.

V glavni del sezone bodo LA Lakers vstopili 22. oktobra, ko bodo v domači dvorani gostili Golden State Warriors.

Pripravljalne tekme Los Angeles Lakers

Datum  Nasprotnik
04. 10. 2025 Phoenix Suns
06. 10. 2025 Golden State Warriors
13. 10. 2025 Golden State Warriors
15. 10. 2025 Phoenix Suns
16. 10. 2025 Dallas Mavericks
18. 10. 2025 Sacramento Kings
