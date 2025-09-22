Legendarni Laker udaril neposredno: Ne potrebuješ Dončića in Reavesa

Sedemkratni prvak lige NBA in legendarni član Los Angeles Lakers Robert Horry meni, da bi morali v klubu Luke Dončića razmisliti o menjavi Austina Reavesa. Prepričan je, da imajo v kalifornijskem klubu že enega organizatorja igre in da bi bilo za ekipo bolje, če bi zanj iztržila kaj, preden ga izgubi brez nadomestila.

V svojem podkastu Big Shot Bob je Robert Horry brez zadržkov dejal, da LA Lakers ne potrebujejo dveh igralcev, ki počneta praktično isto. Omenil je prav Austina Reavesa in Luko Dončića: "Ko imaš ekipo z dvema igralcema, ki sta si zelo podobna – torej Luka in AR –, je rezultat enak. Ne pravim, da imata enake spretnosti, a igrata na istem položaju in opravljata približno iste naloge."

Po njegovem mnenju v NBA ni prostora za podvajanje, saj "najboljše ekipe gradijo na raznolikosti. Ni dveh Jokićev, ni dveh Giannisov, ni dveh Shaiev Gilgeousov."

Kaj morebitna menjava pomeni za Lakerse?

Austin Reaves je trenutno sredi štiriletne pogodbe, vredne skoraj 54 milijonov dolarjev. Po sezoni 2026/27 lahko postane prost igralec, še pred njenim začetkom pa se lahko odloči, ali bo ostal pri trenutni ekipi še eno dodatno sezono pod pogoji trenutne pogodbe ali pa bo postal prost igralec.

"Če so Lakersi pametni, bi podpisali pogodbo in ga zamenjali. Ne razumite me narobe, obožujem AR, ampak ne potrebujete dveh enakih igralcev," poudarja Horry.

Robert Horry meni, da bi morali pri Lakers podpisati novo pogodbo z Reavesom in ga nato zamenjati. Foto: Guliverimage

Njegove številke kažejo napredek – lani je v povprečju dosegal 20,2 točke, 5,8 asistence in 4,5 skoka z odličnim metom iz igre (45,9 %). V končnici je nekoliko padel in imel povprečje 16,7 točke, 4,5 skoka in 4,2 asistence.