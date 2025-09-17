Odmeven intervju Luke Dončića, ki odpira stare rane

Košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je postal obraz in glavni sogovornik jesenske izdaje prestižne revije WSJ Magazine, posvečene moški modi. V intervjuju, ki se je dotaknil številnih, tudi zelo intimnih tem, je spregovoril o presenetljivem prestopu h klubu Los Angeles Lakers in občutkih ob slovesu od Dallasa, mesta, ki mu je kot košarkarju in človeku pomenilo ogromno. Svoj pogled sta dodala tudi komisar lige NBA Adam Silver in Dončićev novi soigralec, legendarni LeBron James.

Čeprav se je intervju v jesenski izdaji revije WSJ Magazine, opremljen s čudovitimi fotografijami fotografa Jacka Boola, dotaknil številnih tem, bodo ljubitelji košarke zagotovo največ pozornosti namenili razmišljanju slovenskega zvezdnika o prestopu, ki je februarja zamajal temelje profesionalne lige. Luka Dončić se je čez noč, brez opozorila, znašel pred dejstvom: zapustiti je moral Dallas, mesto in klub, ki ga je vzel za svojega, ter se preseliti k franšizi, o kateri sanja večina košarkarjev, k Los Angeles Lakersom.

Šok ob prestopu: Nisem vedel, kako naj se obnašam, kaj naj rečem

"Nisem vedel, kako naj se odzovem, kako naj se obnašam, kaj naj rečem," je v zvezi s tem odkrito priznal Dončić. "Bil je velik šok. Dallas sem dojemal kot svoj dom. Tam sem imel veliko prijateljev. Navijači so me vedno podpirali. Nisem hotel razočarati navijačev Dallasa. In nisem želel razočarati navijačev Lakersov."

Ob šokantni novici je najprej poklical očeta Sašo Dončića. "To je bil šok tudi zanj. Rekel mi je, naj vse skupaj sprejmem tako, kot je," je razkril Dončić. "Najprej je bilo videti, kot da to sploh ni res. Potreboval sem čas, da sem dojel. A preselitev v franšizo, ki je ena najboljših na svetu in ki se ponaša z veličastno zgodovino, je bila v resnici izpolnitev sanj. Spomnim se, da so ljudje sprva mislili, da gre za prvoaprilsko šalo."

Foto: Guliverimage

Nasvet Jamesa: Ostani zvest samemu sebi

Prav LeBron James, eden največjih vseh časov, je bil med prvimi, ki so ga pozdravili kot pravega Lakersa. "Rekel mi je, naj ostanem zvest samemu sebi," se spominja Dončić, James pa je v svoji izdaji za revijo dodal, da preprosto obožujem njegov pristop do igre. "Obožujem, kako igra. Še pomembnejše pa je, da je Luka izjemen človek. Pravi mojster igre … Veliko igralcev zna igrati, a tisti, ki znajo igro tudi misliti, ki imajo košarkarski IQ, so na povsem drugi ravni."

Silver: Brca v zadnjo plat

Da prestop ni bil lahek, je potrdil tudi komisar lige NBA Adam Silver. "Če odmislimo športne razloge, bi lahko rekli, da je bila to za Luko brca v zadnjo plat. Ni poskušal olepševati te menjave. Marsikateri igralec bi rekel: ‘Zdaj sem del organizacije Los Angeles Lakers.’ Luka pa ni skrival razočaranja. Mislim, da je bil nekaj časa celo v rahli krizi, saj je bil to verjetno njegov prvi pravi profesionalni udarec. Sam pa sem si želel, da bi v tem videl priložnost za nov začetek."



Kot kaže potek dogodkov, je prestop tako razumel tudi Dončić sam.

Preberite še: