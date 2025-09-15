Zakaj se vodilnim pri Los Angeles Lakers smeji po poletju Luke Dončića? Je razlog izguba 14 kilogramov, ki ga je spremenila v povsem novega igralca? Ali pa dejstvo, da je na EuroBasketu prvič v polni meri pokazal vodstvene sposobnosti, ki spominjajo na največje evropske kapetane? Vse skupaj. Jasno je, da slovenski virtuoz v Kaliforniji v novi sezoni ne bo prinesel le točk, skokov in asistenc, temveč tudi novo energijo, vizijo in šampionske ambicije.

Ko je Luka Dončić pred vstopom v poletno obdobje ogromno časa in truda vložil v telesno preobrazbo, je po prvi sliki, ki je prišla v medije in na družbena omrežja, v košarkarskem svetu završalo. Luka naj bi izgubil kar 14 kilogramov. V poletje je vstopil v povsem drugačni preobleki. O tej se je veliko govorilo še v času igranja za Dallas Mavericks, kjer je generalni menedžer Nico Harrison izpostavljal njegovo slabšo fizično pripravljenost.

S februarskim šokom se je začelo drugačno obdobje

S šokantnim prestopom v Los Angeles Lakers v začetku februarja se je pravzaprav začela nadgradnja Luke Dončića. Ko imaš enkrat ob sebi takšnega velikana, kot je LeBron James, ki ogromno časa posveti pripravi svojega telesa in je veliki vodja na parketu, zagotovo pripomore k temu, da se nalezeš takšnega pristopa in razmišljanja. Vendarle je njegov način košarkarskega življenja lep pokazatelj tega, kakšna nagrada sledi, če si v takšni meri posvečen košarkarskemu življenju. Štirikrat je namreč osvojil naslov prvaka lige NBA in štirikrat je bil MVP velikega finala.

LeBron James mu je vzornik in zagotovo tudi oseba, po kateri se lahko zgleduje glede košarkarskega življenja. Foto: Guliverimage

In prav stopiti na košarkarski klubski svetovni prestol je Lukova neizmerna želja. V luči tega je zagotovo sklenil, da je čas za nadgradnjo.

Z izboljšano telesno pripravljenostjo je bilo na evropskem prvenstvu lepo videti, da je njegov prvi korak hitrejši, proti Nemčiji v četrtfinalu pa je zdržal na zelo visokem ritmu celotno tekmo.

Prevzel pravo vlogo kapetana

Povrhu vsega odrašča, kar smo lahko videli na letošnjem EuroBasketu. Da je bil s 34,7 točke na tekmo daleč najboljši strelec prvenstva, je jasno. Povrhu vsega je bil drugi asistent (7,1) in osmi skakalec (8,6). In še eno stvar je treba izpostaviti.

Onstran Atlantika so se v preteklosti že slišale kritike, da Luka ne bo nikoli takšen igralec, kot so bili velikani svetovne košarke. Kot razlog so navedli njegovo slabšo igro v obrambi. Je že res, da njegova igra ne temelji na atletskem vložku in predispozicijah, kar je bila osnova pri nekaterih velikanih, a je zanj značilno, da zna dobro predvidevati. Z 2,7 ukradene žoge je bil zato skupaj z Izraelcem Yamom Madarjem največji "kradljivec žog" evropskega prvenstva. Tudi v obrambnih nalogah je tako naredil napredek.

V reprezentančem dresu je naredil novo nadgradnjo. Foto: FIBA

Če že govorimo o napredku, je treba v prvi vrsti izpostaviti kapetanske sposobnosti. Se spomnite njegovih besed v osmini finala, ko je Slovenija igrala proti zahodni sosedi Italiji in vodila s 45:38? "Sedem pik vodimo. Vsi ste nervozni. Vsi ste nervozni, sedem pik je, ej. Osredotočite se. Ni se nam treba piz*** drug na drugega. Mi smo proti njim, ne proti nam," je bil Luka oster v minuti odmora, ki ga ljubitelji košarke v televizijskem prenosu nismo slišali.

Nemudoma se je našla vzporednica z govorom zlatega kapetana Gorana Dragića v finalu EuroBasketa, ko je prav tako poskušal dvigniti moštvene kolege.

Vse to je nov pokazatelj, da Dončić postaja zrelejši košarkar.

Igre z njim se veseli vrstnik Deandre Ayton

Da je Luka v takšni pripravljenosti, se veseli tudi prišlek Deandre Ayton. Tisti mladenič, ki je bil leta 2018 ob vstopu v ligo NBA na naboru izbran kot številka ena s strani Phoenix Suns, Luka pa je bil tretji.

Tekmeca na naboru leta 2018, tekmeca na parketu, zdaj moštvena kolega, Luka Dončić in Deandre Ayton Foto: Guliverimage

Njegova kariera se v nadaljevanju ni obrnila v pričakovani smeri, zdaj pa lahko pričakujemo, da se bodo njegove številke spet izboljšale. Zakaj? Ko imaš ob sebi Luko, moraš le slediti njegovim premikom in natančnim podajam. Prav takšen tip košarkarja bi slovenski košarkarski virtuoz krvavo potreboval v reprezentanci, saj bi lahko odlično sodelovala v igri pick'n'roll.

Luka Dončić kot globalna NBA-zvezda Vpliv Luke Dončića sega daleč onkraj igrišča. Po prodaji dresov je med najbolj priljubljenimi košarkarji na svetu. Njegov dres je bil celo najbolj prodajan v ligi NBA v pretekli sezoni. Tudi ta podatek dokazuje, da je Luka postal globalna blagovna znamka. 1. Luka Dončić (Los Angeles Lakers)

​​​​2. Stephen Curry (Golden State Warriors)

3. LeBron James (Los Angeles Lakers)

4. Jayson Tatum (Boston Celtics)

5. Jalen Brunson (New York Knicks)

"V reprezentančnem dresu se nekoliko bolj vidijo njegove vodstvene sposobnosti. Mislim, da bo to še bolj počel z Lakersi. Mislim, da je na to ponosen. Zori in raste. Očitno je še vedno mlada zvezda in išče svoj vodstveni glas. On in LeBron sta odlični vodji in bosta odlično pomagala naši ekipi naslednje leto," je prepričan Greg St. Jean, član strokovnega vodstva LA Lakers, ki je bil prav tako del strokovne slovenske ekipe v letošnjem poletju.

In takšnega Luko potrebujejo v kalifornijskem klubu, ki ima vselej ambicije po naslovih prvaka.

Obrambni zid okrepil Smart, morda še Wiggins? Osnova za pokal Larryja O'Bryana bi postala trdnejša.

Ko si enkrat v taboru Los Angeles Lakers, začneš dejansko čutiti pritisk šampionskega prstana. Vendarle gre za veliko sredino, ki ima v svoji vitrini že 17 naslovov prvaka – Boston Celtics jih imajo le eno več od vseh ekip. In prav z Luko želijo graditi novo znamko in novo ekipo, ki bi lahko napadala šampionski prstan in se izenačila ter morda presegla velikega rivala iz vzhodne konference.

Velika želja Luke Dončića je naslov prvaka lige NBA. Foto: Guliverimage S prihodom Aytona in Marcusa Smarta – najboljšega obrambnega igralca lige leta 2022 – so okrepili branjenje lastne trdnjave. Če bi v svoje vrste pripeljali še Andrewa Wigginsa, o katerem se prav tako govori, bi LA Lakers postali konkurenčni za pokal Larryja O'Briena in prvi šampionski prstan za Luko Dončića, ki si ga tako srčno želi nadeti.