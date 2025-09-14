Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Nedelja,
14. 9. 2025,
20.12

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek

Nedelja, 14. 9. 2025, 20.12

0 minut

Andrew Wiggins na seznamu želja LA Lakers

Nov odmeven posel Lakersov? Luka Dončić bi bil zelo zadovoljen!

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Andrew Wiggins, Luka Dončić | Luka Dončić odlično pozna obrambne sposobnosti Andrewa Wigginsa, ki je bil večkrat zadolžen ravno za pokrivanje njega. | Foto Guliverimage

Luka Dončić odlično pozna obrambne sposobnosti Andrewa Wigginsa, ki je bil večkrat zadolžen ravno za pokrivanje njega.

Foto: Guliverimage

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je zadnje tedne blestel na evropskem prvenstvu, nato pa se vrnil v ZDA, kjer bo poskušal v sezoni 2025/26 z Los Angeles Lakers priti do tistega, o čemer sanja že vsa leta, odkar je zapustil Evropo. To je seveda naslov prvaka v ligi NBA. Jezerniki želijo zato še dodatno okrepiti moštvo. V mesto angelov želijo privabiti Andrewa Wigginsa, zanj pa so pripravljeni žrtvovati Daltona Knechta.

Walker Kessler Luka Dončić
Sportal Komu se bodo odrekli, da Dončiću pripeljejo še enega pomočnika

Jezerniki bodo v novo sezono vstopili z nekoliko prevetreno zasedbo. Okrepili so se z Deandrejem Aytonom, Marcusom Smartom in Jakom LaRavio, na naboru pa izbrali še Adouja Thiera. Prihod Smarta je zagotovo osrečil Luko Dončića, saj blesti v obrambi, ki se je v zadnji sezoni izkazala za največjo slabost zvezdniške zasedbe. O tem, česa je po novem zmožen Dončić tudi v obrambi, je bilo zaznati že na evropskem prvenstvu v košarki, kjer je blestel v številnih obrambnih akcijah.

Luka Dončić je na evropskem prvenstvu blestel tako z igro v napadu kot tudi obrambi. | Foto: Guliverimage Luka Dončić je na evropskem prvenstvu blestel tako z igro v napadu kot tudi obrambi. Foto: Guliverimage

Da bi bila lahko igra Lakersov v obrambi v prihodnje še boljša, bi lahko poskrbel prihod krilnega igralca Andrewa Wigginsa. Pri 30 letih je poln bogatih izkušenj. Slovi kot strokovnjak za obrambo in je ponavadi zadolžen za pokrivanje najboljših posameznikov v vrstah tekmecev, v zadnji sezoni pa je za Miami Heat in Golden State Warriors v povprečju na tekmo prispeval 18 točk, 4,5 skoka, 2,6 podaje, eno ukradeno žogo in 0,8 blokade.

Los Angeles Lakers so po poročanju Evana Sideryja (Forbes) zanj pripravljeni ponuditi mladega Daltona Knechta, ki so ga lani izbrali na naboru, in še nekaj starejših igralcev, ki se jim iztekajo pogodbe. Med franšizama naj bi že stekla pogajanja, Miami pa naj bi si želel v paketu tudi izbor igralca na naboru v prvem krogu v bližnji prihodnosti. Jezerniki, pri katerih vztraja 41-letni LeBron James, tako mislijo še kako resno, želja Dončića, da bi se boja za naslov prvaka lotil s kakovostno zasedbo, ki zna blesteti tako v napadu kot tudi obrambi, pa bi se lahko dodobra uresničila.

Nemčija Turčija
Sportal V živo: v Rigi je napeto, slovenski krvniki za zlato proti Turkom!
Luka Dončić
Sportal Luka Dončić presega vse mednarodne legende?
Luka Dončić
Trendi Nor nakup Luke Dončića
Luka Dončić, Edo Murić
Sportal Slovenski rekorder brez komentarja, Dončić pa z izbranimi besedami #video
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.