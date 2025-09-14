Nov odmeven posel Lakersov? Luka Dončić bi bil zelo zadovoljen!

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je zadnje tedne blestel na evropskem prvenstvu, nato pa se vrnil v ZDA, kjer bo poskušal v sezoni 2025/26 z Los Angeles Lakers priti do tistega, o čemer sanja že vsa leta, odkar je zapustil Evropo. To je seveda naslov prvaka v ligi NBA. Jezerniki želijo zato še dodatno okrepiti moštvo. V mesto angelov želijo privabiti Andrewa Wigginsa, zanj pa so pripravljeni žrtvovati Daltona Knechta.

Jezerniki bodo v novo sezono vstopili z nekoliko prevetreno zasedbo. Okrepili so se z Deandrejem Aytonom, Marcusom Smartom in Jakom LaRavio, na naboru pa izbrali še Adouja Thiera. Prihod Smarta je zagotovo osrečil Luko Dončića, saj blesti v obrambi, ki se je v zadnji sezoni izkazala za največjo slabost zvezdniške zasedbe. O tem, česa je po novem zmožen Dončić tudi v obrambi, je bilo zaznati že na evropskem prvenstvu v košarki, kjer je blestel v številnih obrambnih akcijah.

Luka Dončić je na evropskem prvenstvu blestel tako z igro v napadu kot tudi obrambi. Foto: Guliverimage

Da bi bila lahko igra Lakersov v obrambi v prihodnje še boljša, bi lahko poskrbel prihod krilnega igralca Andrewa Wigginsa. Pri 30 letih je poln bogatih izkušenj. Slovi kot strokovnjak za obrambo in je ponavadi zadolžen za pokrivanje najboljših posameznikov v vrstah tekmecev, v zadnji sezoni pa je za Miami Heat in Golden State Warriors v povprečju na tekmo prispeval 18 točk, 4,5 skoka, 2,6 podaje, eno ukradeno žogo in 0,8 blokade.

The Heat and Lakers have reopened discussions on a potential Andrew Wiggins trade ahead of training camp.



Los Angeles is very open to moving former first-round pick Dalton Knecht alongside necessary expiring salary.



Miami wants a future first-round pick attached in the package. pic.twitter.com/7f8l9MGw06 — Evan Sidery (@esidery) September 13, 2025

Los Angeles Lakers so po poročanju Evana Sideryja (Forbes) zanj pripravljeni ponuditi mladega Daltona Knechta, ki so ga lani izbrali na naboru, in še nekaj starejših igralcev, ki se jim iztekajo pogodbe. Med franšizama naj bi že stekla pogajanja, Miami pa naj bi si želel v paketu tudi izbor igralca na naboru v prvem krogu v bližnji prihodnosti. Jezerniki, pri katerih vztraja 41-letni LeBron James, tako mislijo še kako resno, želja Dončića, da bi se boja za naslov prvaka lotil s kakovostno zasedbo, ki zna blesteti tako v napadu kot tudi obrambi, pa bi se lahko dodobra uresničila.