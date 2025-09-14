Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

"Ima priložnost, da postane največji mednarodni košarkar vseh časov"

Paul George s hvalnicami na račun Luke Dončića

Paul George | Paul George je Luko Dončića postavil v družbo legend. | Foto Guliverimage

Paul George je Luko Dončića postavil v družbo legend.

Foto: Guliverimage

Briljantne predstave Luke Dončića na evropskem prvenstvu, na katerem je po hudem boju z rojaki obstal v četrtfinalu, so znova obudile debate o najboljših košarkarjih vseh časov. Tokrat se je oglasil Paul George in polaskal Dončićevi karieri ter dejal, da bi o 26-letnemu Slovencu lahko govorili kot o najboljšem mednarodnem košarkarju.

Luka Dončić
