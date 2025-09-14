Briljantne predstave Luke Dončića na evropskem prvenstvu, na katerem je po hudem boju z rojaki obstal v četrtfinalu, so znova obudile debate o najboljših košarkarjih vseh časov. Tokrat se je oglasil Paul George in polaskal Dončićevi karieri ter dejal, da bi o 26-letnemu Slovencu lahko govorili kot o najboljšem mednarodnem košarkarju.

Zvezdnik Philadelphie Paul George je v svojem podkastu z izbranimi besedami pohvalil 26-letnega člana Los Angeles Lakers in ga postavil v družbo legend.

"Govorimo o največjem mednarodnem košarkarju. To presega GOAT-e (najboljše vseh časov, op. a.). Veste, kaj mislim? To presega Dirka, to presega Tonyja Parkerja, to presega Hakeema," so pri basketnews.com povzeli besede 35-letnega Georgea.

"Ima priložnost, da postane največji mednarodni košarkar, kar jih je bilo." Foto: Reuters

"Ima priložnost, da postane največji mednarodni igralec. Na nek način presega Giannisa. Ima priložnost, da postane eden najboljših v zgodovini. Igra tako, kot bi igral že precej dlje. Je trdoživ košarkar, on predstavlja težavo. Sem velik oboževalec Luke," je še dodal George.

Dončić je v sedmih sezonah lige NBA v povprečju dosegal 28,2 točke, 8,2 skoka in 7,7 podaje na tekmo s 46,8-odstotnim metom. S svojimi predstavami je prišel do številnih nagrad, manjkata pa mu še dve, MVP (najkoristnejši igralec) in naslov prvaka lige NBA, zaradi katerih pogosto povzdigujejo druge košarkarje, kot so Nowitzki, Nikola Jokić in Giannis Antetekounmpo.