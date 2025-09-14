Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je po sklenitvi zelo donosnega podaljšanja pogodbe s klubom Los Angeles Lakers, ki mu bo v treh letih navrgla kar 140 milijonov evrov, v Kaliforniji kupil luksuzno domovanje, ki je bilo nekoč v lasti nekdanje teniške prvakinje Marije Šarapove.

Luka Dončić je po poročanju športnega medija Bleacher Report nekdanje domovanje teniške šampionke Marije Šarapove kupil konec avgusta. Za vilo v kraju Manhattan Beach, ki leži jugozahodno od Los Angelesa, je odštel 25 milijonov dolarjev oziroma 21,3 milijona evrov.

Los Angeles Lakers star, Luka Doncic, buys Maria Sharapova's Manhattan Beach house for $25M.



It's a three-story custom-built house with 5 bedrooms, a pool, and a two-lane bowling alley in the basement.



Novo domovanje Dončića v Kaliforniji ima med drugim pet spalnic, kletno kegljišče in zunanji bazen, vila pa ima tudi veličasten pogled na Tihi ocean.

Hiša je bila po navedbah medija Orange County Register zgrajena po željah Šarapove leta 2015. Upokojena teniška zvezdnica je zemljišče, kjer stoji vila, kupila že leta 2012 in podrla hišo, ki je tam stala prej.

Soseska, kjer imata hiši tudi Anže Kopitar in Saša Vujačić

Slovenski košarkarski superzvezdnik je z Lakersi podpisal podaljšanje pogodbe, vredno kar 140 milijonov evrov. Foto: Guliverimage

V prestižnem naselju Manhattan Beach živi oziroma ima domove več zvezdnikov iz sveta šovbiznisa in športa, med drugim igralke in igralci Zooey Deschanel, Owen Wilson, Tara Reid, Vince Vaughn, košarkarji Steve Nash, Matt Barnes, Shaun Livingston in Slovenec Saša Vujačić, nekdanji ameriški nogometni reprezentant Landon Donovan, slovenski hokejist Anže Kopitar in teniška igralka Victoria Azarenka.