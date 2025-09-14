Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Los Angeles Marija Šarapova Luka Dončić

Luka Dončić za 21 milijonov evrov kupil hišo Marije Šarapove

Luka Dončić | Novo domovanje Dončića v Kaliforniji ima med drugim pet spalnic, kletno kegljišče in zunanji bazen, vila pa ima tudi veličasten pogled na Tihi ocean. | Foto Guliverimage

Novo domovanje Dončića v Kaliforniji ima med drugim pet spalnic, kletno kegljišče in zunanji bazen, vila pa ima tudi veličasten pogled na Tihi ocean.

Foto: Guliverimage

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je po sklenitvi zelo donosnega podaljšanja pogodbe s klubom Los Angeles Lakers, ki mu bo v treh letih navrgla kar 140 milijonov evrov, v Kaliforniji kupil luksuzno domovanje, ki je bilo nekoč v lasti nekdanje teniške prvakinje Marije Šarapove.

Luka Dončić
Novice Po grozljivem umoru: se je res oglasil Luka Dončić ali se nekdo laže?

Luka Dončić je po poročanju športnega medija Bleacher Report nekdanje domovanje teniške šampionke Marije Šarapove kupil konec avgusta. Za vilo v kraju Manhattan Beach, ki leži jugozahodno od Los Angelesa, je odštel 25 milijonov dolarjev oziroma 21,3 milijona evrov.

Novo domovanje Dončića v Kaliforniji ima med drugim pet spalnic, kletno kegljišče in zunanji bazen, vila pa ima tudi veličasten pogled na Tihi ocean. 

Hiša je bila po navedbah medija Orange County Register zgrajena po željah Šarapove leta 2015. Upokojena teniška zvezdnica je zemljišče, kjer stoji vila, kupila že leta 2012 in podrla hišo, ki je tam stala prej. 

Soseska, kjer imata hiši tudi Anže Kopitar in Saša Vujačić

Slovenski košarkarski superzvezdnik je z Lakersi podpisal podaljšanje pogodbe, vredno kar 140 milijonov evrov. | Foto: Guliverimage Slovenski košarkarski superzvezdnik je z Lakersi podpisal podaljšanje pogodbe, vredno kar 140 milijonov evrov. Foto: Guliverimage

V prestižnem naselju Manhattan Beach živi oziroma ima domove več zvezdnikov iz sveta šovbiznisa in športa, med drugim igralke in igralci Zooey Deschanel, Owen Wilson, Tara Reid, Vince Vaughn, košarkarji Steve Nash, Matt Barnes, Shaun Livingston in Slovenec Saša Vujačić, nekdanji ameriški nogometni reprezentant Landon Donovan, slovenski hokejist Anže Kopitar in teniška igralka Victoria Azarenka. 

Luka Dončić
Sportal Nemci drugič ali Turki prvič? V središču pozornosti tudi Dončić.
Los Angeles Marija Šarapova Luka Dončić
