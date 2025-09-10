Dončićev rekord za zgodovino in jeza na sodnike: gesta je pokazala vse

Luka Dončić je postavil rekord četrtfinalnih obračunov evropskih prvenstev, a je Slovenija izpadla. Ob porazu proti Nemčiji z 91:99 je z 39 točkami navdušil, nezadovoljstvo pa je med tekmo usmeril v smeri sodniške trojke, ki je Slovencem dosodila kar 31 osebnih napak.

Pot slovenskih košarkarjev na EuroBasketu se je končala v četrtfinalu. Proti favorizirani Nemčiji so se odlično borili in imeli nadzor nad dogodki na tekmi. Videti je bilo, da jih je presekala trojka Tristana da Silve s sredine igrišča, ki je postavil končni rezultat tretje četrtine, po kateri je Slovenija še vodila s štirimi točkami razlike (74:70).

Poglejte si, kaj je po tekmi povedal Luka Dončić

V zaključni četrtini je bilo zaznati, da je našim košarkarjem začelo primanjkovati energije, kar so Nemci, ki so imeli dolgo klop, znali izkoristiti. Ob sebi pa so imeli še nekaj več pomoči sodniške trojke, ki je našim košarkarjem dosodila kar 31 osebnih napak, zaradi česar je imel tekmec na voljo 37 prostih metov, medtem ko Slovenci 25.

Luka z 39 točkami postavil rekord evropskih prvenstev

Povrhu vsega sta imela v zaključku pet osebnih napak Aleksej Nikolić in Alen Omić, medtem ko je Luka Dončić tri minute ob vstopu v tretjo četrtino prejel že četrto osebno napako. S takratno gesto, ko je pokazal s prsti na denar, je dal nekako vedeti, da je prepričan o podkupovanju sodniške trojke.

💰 Luka Doncic, dördüncü faulünü aldıktan sonra hakemlere 'para' hareketi yapıyor...#EuroBasket pic.twitter.com/0xE5301Xwx — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) September 10, 2025

Tudi po koncu dvoboja je nekaj dejal sodniku, ko mu je predal žogo. Na splošno pa so slovenski košarkarji v zadnjem delu preveč energije usmerjali v pritoževanje nad sodniškimi odločitvami, ki jih jasno ne moreš spremeniti.

Sodniki so v četrtfinalu hitro piskali prekrške slovenskim košarkarjem. Foto: Guliverimage

Slovenija je na koncu izgubila z 91:99, najboljši posameznik dvoboja pa je bil prav Luka, ki je dosegel 39 točk, ob tem pa zbral 10 skokov in 7 asistenc.

In njegov dosežek 39 točk je najboljši dosežek v četrtfinalnih obračunih EuroBasketa. Zanj je bila to osma tekma, na katerih je presegel mejo 30 točk, od njega je to večkrat uspelo le Nikosu Galisu (23), Radivoju Koraću (12) in Draženu Petroviću (9).