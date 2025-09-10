Trojka Tristana Da Silva s sredine igrišča v zadnji sekundi tretje četrtine in sojenje v zadnji četrtini, ko so se Slovenci pustili sprovocirati, sta odločili razplet četrtfinalne tekme EuroBasketa med Slovenijo in Nemčijo (91:99). "Na nek način smo se pustili sprovocirati s strani sodnikov in smo se z njimi ukvarjali celo zadnjo četrtino. Se mi zdi, da smo kar pozabili na igro," je dogajanje v Rigi komentiral Peter Vilfan, ki je pohvalil prvih 30 minut. "Niso sodniki odločili tekme," je poudaril Dragiša Drobnjak.

V studiu Šport TV sta dogajanje na četrtfinalni tekmi EuroBasketa med Slovenijo in Nemčijo komentirala nekdanja vrhunska slovenske košarkarja Peter Vilfan in Dragiša Drabnjak. "Zadovoljen sem z obema četrtinama, sploh s prvo, saj smo začeli s čvrsto obrambo, brez strahu, razigrali smo več košarkarjev," je bil ob polčasu, ko je Slovenija vodila z 51:45, z videnim zadovoljen Vilfan, ki je vselej neposreden v oceni. "Če bomo ponovili tak polčas, smo na poti proti polfinalu. A ne bo lahko."

Bila je borba za vsak koš. Foto: Reuters "Nemci vedno vztrajajo do konca, ne popuščajo. Do konca tretje četrtine smo odlično nadzorovali tekmo. Smo vodili še za štiri točke. Zanimivo kaka ena malenkost, pa to ni bila malenkost, ta met iz polovice igrišča, vse spremeni. In so naenkrat zaživeli. Klop je zaživela. In so zadnjo četrtino začeli zelo uspešno v napadu. In je bilo nam veliko težje," pa je razplet tekme, ki je šel v prid Nemčije (99:91), komentiral Vilfan. "Na nek način smo se pustili sprovocirati s strani sodnikov in smo se z njimi ukvarjali celo zadnjo četrtino. Se mi zdi, da smo kar pozabili na igro. Sodniki so tu, brez njih ne gre. Ti se moraš osredotočiti na svojo igro. Če si to počel tri četrtine, ne smeš pustiti, da se zadnjih 10 minut več ne."

Dragiša Drobnjak: Niso sodniki odločili tekme

Alen Omić je bil razočaran zaradi sojenja. Foto: Guliverimage Alen Omić, ki je ob Alekseju Nikoliću predčasno končal tekmo s petimi osebnimi napakami, je v prvi izjavi po tekmi govoril samo sodnikih, češ zakaj niso zaščitili najboljšega košarkarja na svetu, Luko Dončića (39 točk), ki je zadnjih 17 minut igral s štirimi osebnimi napakami. A niso bili sodniki krivi za poraz, je poudaril Drobnjak: "Niso sodniki odločili tekme. So bile sumljive sodniške odločitve, na obeh straneh. Jaz se ne bi preveč spuščal v to, da so sodniki preveč vplivali na samo igro. Mnenja sem, da sta bila ključna fokus in osredotočenost." In te v zadnji četrtini ni bilo dovolj.

"Odigrali smo dobro tekmo, a odločilo je zadnjih 10 minut. Pokazali smo, da lahko igramo enakovredno s svetovnimi prvaki. Škoda, škoda, da nam ni uspelo zadržati osredotočenosti vseh 40 minut. Očitno je tudi utrujenost naredila svoje, videlo se je, da popuščamo," je sklenil Vilfan. Razočaranje gotovo je, a ne tolikšno kot na prejšnjem EuroBasketu, ko so prav tako izpadli v četrtfinalu, a proti Poljski, ko so bili favoriti. "Zame je uspeh, da smo končali med osem. Pred prvenstvom se je veliko govorilo, da se je začela menjava generacij. To je dobra popotnica," je še dejal Drobnjak.