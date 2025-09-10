Slovenija odlična, Dončić vrhunski, a je Nemčija v zadnjih minutah ukradla polfinale

Slovenska košarkarska reprezentanca je v četrtfinalu EuroBasketa v latvijski Rigi kljub junaški igri ostala brez polfinala. Prvo četrtino dvoboja z Nemčijo je Slovenija dobila z 32:21, v drugi pa kriznih pet minut (pet točk) dobro prebrodila in odšla na glavni odmor s prednostjo 51:45. Ob težavah Slovencev z osebnimi napakami so Nemci v drugem polčasu spreobrnili potek tekme, zadeli nekaj pomembnih trojk in tekmo dobili z 99:91. Luka Dončić je bil z 39 točkami in 10 skoki najboljši igralec tekme. Nemčija se bo v polfinalu pomerila s Finsko. Ta je po Srbiji izločila še Gruzijo. Že v prvem polčasu je naredila večji del posla (57:40), tekmo pa dobila s 93:79. Prvi polfinalni par je Grčija - Turčija.

EuroBasket 2025, četrtfinale:

Sreda, 10. september:

Foto: Guliverimage To je bil za slovenske košarkarje tretji poskus preboja v polfinale evropskih prvenstev. Leta 2009 v Katovicah jim ni uspelo, še vedno pa so sladki spomini na EuroBasket 2017, ko je Slovenija v Istanbulu ugnala Španijo in na koncu osvojila naslov prvaka. Pričakovati je bilo, da bodo tokrat Nemci trd oreh. V četrtfinale so vstopili s šestimi zmagami. Proti aktualnim svetovnim prvakom, ki so EuroBasket začeli s štirimi tekmami z več kot 100 doseženimi točkami, je selektor Aleksander Sekulić v prvo peterko uvrstil Luko Dončića, Alekseja Nikolića, Gregorja Hrovata, Eda Murića in Martina Kramplja.

V prvi četrtini kar 32 točk Slovenije

Luka Dončić je bil z 22 točkami prvi strelec prvega polčasa. Foto: Reuters Prva dva koša Slovenije sta dosegla Murić in Dončić (4:2), že v tretji minuti pa je Luka dobil tehnično napako, ko je ugovarjal sodnikom. Minuto pozneje pa je imel že dve osebni napaki. A Slovenija je dokazala, da ni samo Dončić. Po trojki Hrovata in dveh koših Kramplja je povedla z 11:8. A sledil je delni izid 7:0 za Nemčijo in Sekulić je moral reagirati z minuto odmora (11:15). Še pred koncem prve četrtine so sledili prvi trenutki čarovnije Luke Dončića. V četrtem poskusu je zadel svojo prvo trojko, v naslednji akciji pa izjemno podal za polaganje Roka Radovića in Slovenija je povedla za pet točk (22:17). Po drugi Lukovi trojki je bilo plus šest (25:19). Sledila pa je še trojka - in to s kakšne razdalje - Klemna Prepelića. Za 30:21! Za izid prve četrtine 32:21 je največ prispeval Dončić, 10 točk, pri Nemčiji pa Franz Wagner devet.

V drugi četrtini pet kriznih minut

Klemen Prepelič je v prvem polčasu zadel dve pomembni trojki. Foto: Reuters Slovencev se je ob vse bolj agresivni obrambi met v drugi četrtini ustavil, Nemci pa so bili iz minute v minuto bolj razigrani. V 15. minuti je bilo 36:34, Nemčija je torej naredila delni izid 13:4. Dennis Schröder je tri minute do konca polčasa položil za izenačenje na 39:39. A sta Dončić in Prepelič z novima trojkama poskrbela, da je Slovenija pred odhodom na glavni odmor lažje dihala (49:43). Dončić je bil ob polčasu (51:45) pri 22 točkah, Wagner jih je dal 15, Schröder 10, Prepelič osem.

Četrta osebna Dončića, tretja trojka Prepeliča

Klemen Prepelič po tretji nori trojki. Foto: Guliverimage V tretji minuti drugega polčasa se je zgodil precej neugoden trenutek za Slovenijo. Dončić je dobil osebno napako v napadu. In ta je bila njegova četrta. Schröder se je privoščljivo nasmehnil. A Slovenije je še naprej igrala timsko, točke je prispevalo že osem košarkarjev. Sredi tretje četrtine je bilo na semaforju 59:54. Nemci niso in niso mogli priti bližje, nato pa je znova s trojko udaril Prepelič. Za vodstvo 73:64 minuto do konca četrtine. Pred zadnjimi 10 minutami so imeli še štiri točke prednosti. Ker je ob zvoku sirene Tristan Da Silva zadel met s polovice igrišča (74:70).

Tri nemške trojke spreobrnile potek tekme

Franz Wagner Foto: Reuters Ob izenačenju na 74:74 se je Dončić devet minut do konca tekme vrnil v igro. Nemški ostrostrelec Andreas Obst je v naslednjem napadu zadel svojo tretjo trojko na tekmi, za prvo vodstvo Nemčije (77:74) po samem začetku, ko je bilo 5:4. Ko je izza črte zadel še Maodo Lo, pa je Sloveniji prvič na obračunu za polfinale kazalo slabo (82:77). Če je Dončić uspešno igral s štirimi osebnimi napakami, pa je pet minut do konca peto dobil Aleksej Nikolić. Sledila je peta trojka Dončića, z njegovimi že 38 točkami je Slovenija znova povedla (86:85). A je Schröder odgovoril s svojo prvo trojko v osmem poskusu. Slovence so vse bolj jezile tudi sodniške odločitve. Pred končnico je zaradi osebnih napak s tekmo končal še Alen Omić. Slovencem je padla zbranost v napadu, minuto do konca so Nemci povedli za največ na tekmi, za sedem (96:89). Zadnjo četrtino je Slovenija izgubila s 17:29 in tekmo z 91:99.

Dončić je bil z 39 točkami, 10 skoki in sedmimi asistencami najboljši igralec tekme. Wagner je dosegel 23 točk (sedem skokov), Schröder 20 (sedem asistenc), Daniel Theis 15 točk in devet skokov, Prepelić 13, Hrovat in Lo po 11, dvomesten pa je bil z 10 točkami še Obst.

Finci v prvem polčasu nasuli 57 točk

Finci so v prvi četrtini proti Gruziji povedli z 28:15. Foto: Guliverimage

Zadeval je tudi Sasu Salin. Foto: Guliverimage Na sredini popoldanski četrtfinalni tekmi EuroBasketa sta igrali Finska in Gruzija. Finci so podobno kot Nemci v skupinskem delu in nato še proti Srbom prikazali izjemno igro v napadu in tako je bilo tudi v prvi četrtini soočenja z Gruzijci. Dobili so jo z 28:15. Zadeli so pet trojk, dve nekdanji košarkar Olimpije Sasu Salin. V zadnji minuti prvega polčasa so povedli celo za 20 točk, na glavni odmor pa odšli s prednostjo 57:40. Kar 16 točk so dosegli iz protinapadov, zadeli pa deset trojk s 15 metov. Mikael Jantunen je dal 15 točk, Salin 11, Lauri Markkanen, ki je enkrat tudi atraktivno zabil, pa deset.

Gruzijci prišli bliže, a ostali brez dveh košarkarjev

Tornike Shengelia je dal 18 točk. Foto: Guliverimage Z agresivnejšo obrambo so Gruzijci v tretji četrtini ohladili razigrane Fince. Dobili so jo z 22:14 in pred zadnjimi desetimi minutami zaostajali samo še za devet točk (62:71). Duda Sanadze in Tornike Shengeila sta bila s po 16 točkami vodilna strelca dvoboja. Na začetku zadnje četrtine se je Gruzija približala že na šest točk, a tekma se je prelomila po izključitvi Goge Bitadzeja, ko je Finska dosegla pet zaporednih točk (81:67). Vsega je bilo konec, ko je moral po nešportni in tehnični napaki v slačilnico še Shengelia. Za končni izid 93:79 so največ prispevali Sandro Mamukelashvili (22 točk), Jantunen in Sanadze (19 točk), Shengelia (18 točk) ter Markkanen (17 točk). Finci so ob 55-odstotnem metu za tri točke izza črte zadeli 17-krat.

