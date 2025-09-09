Grki po več kot 15 letih, Turki po skoraj 25 letih v polfinalu EP

Na evropskem košarkarskem prvenstvu v Rigi sta znana prva polfinalista. To sta Turčija in Grčija. Turki so v četrtfinalu z 91:77 premagali Poljsko, Alperen Sengün je k zmagi prispeval trojni dvojček (19 točk, 12 skokov, deset asistenc). Grki pa so v večernem četrtfinalu s 87:76 premagali Litovce, prvi mož je bil pričakovano Giannis Antetokounmpo z 29 točkami. Jonas Valanciunas je ob porazu vpisal dvojni dvojček (24 točk, 15 skokov). Slovenska reprezentanca bo na delu v sredo ob 20. uri, ko bodo njeni tekmeci svetovni prvaki Nemci. Pred tem se bosta za napredovanje pomerili še Gruzija in Finska.

Evropsko prvenstvo, četrtfinale:

Torek, 9. september:

Na košarkarskem parketu v Rigi je znova pestro, znana bosta prva polfinalista 42. evropskega prvenstva. Kot prvi so si polfinale zagotovili Turki, ki so z 91:77 domov poslali Poljake.

Ti so se v prvi četrtini uspešno upirali favoriziranim tekmecem, tudi dobro zaustavili prvega zvezdnika Alperena Sengüna, ki pa se je v nadaljevanju razigral. Obračun je končal s trojnim dvojčkom (19 točk, 12 skokov, deset asistenc).

Turki so se šele drugič v zgodovini uvrstili v polfinale. Foto: Reuters Ekipi sta se v drugo četrtino podali z izenačenjem (19:19), a po hitrem vodstvu Turkov ti prednosti niso več izpustili iz rok. Ušli so na plus deset in večino nadaljevanja držali dvomestno vodstvo. Poljaki so v zadnji četrtini sicer nekoliko začinili dogajanje, ko so se približali na osem točk, a so tekmeci stvari hitro postavili na svoje mesto in zanesljivo zmagali.

Kar sedem Turkov je vpisalo dvomestno število točk, ob 19 Seguna sta jih po 13 dodala Sehmus Hazer in Shane Larkin. Pri Poljakih sta Jordan Loyd in Mateusz Ponitka dosegla po 19 točk.

Turki so se šele drugič v zgodovini uvrstili v polfinale EP, nazadnje pred 24 leti, ko so nato v finalu izgubili proti Jugoslaviji. Pred tem so še enkrat zasedli mesto med najboljšimi štirimi, leta 1949, ko ni bilo izločilnih bojev, so bili prav četrti.

Gannis Antetokounmpo se je z Grčijo uvrstil v polfinale. Foto: Reuters

Grčija za preboj med najboljše štiri ugnala Litvo

V večernem četrtfinalu so gledalci spremljali dvoboj Litve Valančiunas je ob porazu 24 točkam dodal 15 skokov. Foto: Guliverimage proti Grčiji Giannisa Antetokounmpa. Litovci so odlično odprli srečanje in povedli s 7:0, a ko se je ogrela grška zasedba, so se stvari bolj ali manj odvijale po njenih željah.

Antetokounmpo in druščina so ob koncu uvodne četrtine povedli in od takrat vodstva niso izpustili, so se pa Litovci ob koncu prvega polčasa približali zgolj na točko, a so Grki na odmor odšli s +6 (44:38). Prednost so v tretji četrtini zvišali na +13 (58:45), v nadaljevanju vodili še z višjo razliko, predvsem pa tekmece vseskozi držali na varni razdalji.

Prvi zvezdnik Antetokounmpo je ob zmagi vpisal 29 točk, Vasileios Toliopoulos pa 17, na drugi strani je Valančiunas 24 točkam dodal 15 skokov.

Grčija bo prvič po letu 2009 igrala za medalje na prvenstvu stare celine. Takrat je v boju za tretje mesto na Poljskem ugnala prav Slovenijo s 57:56.

Slovenci v sredo zvečer proti svetovnim prvakom

Slovenska košarkarska reprezentanca bo na delu v sredo ob 20. uri, ko se bosta Luka Dončić in druščina pomerila z reprezentanco Nemčije.

