Po pretresu znotraj ekipe Nemčija opozarja #video

Le še dan loči Nemčijo in Slovenijo od četrtfinala letošnjega evropskega prvenstva v košarki, ki bo v sredo ob 20.00 po slovenskem času. Nemci so se v zadnji dneh soočali predvsem z dokončno odpovedjo sodelovanja njihovega selektorja Alexa Mumbruja, ki zaradi zdravstvenih težav do konca prvenstva ne bo vodil izbrane vrste, bo pa v njegovi vlogi ekipo še naprej vodil pomočnik Alan Ibrahimagić. Kljub dogajanju pa je v glavah Nemčije le obračun s Slovenijo. "Če se srečanja ne lotiš s pravim pristopom, se lahko zgodi vse," pred obračunom in kljub jasni vlogi favorita na strani Nemčije opozarja Maodo Lô.

Glavna novica ponedeljkovega dogajanja na EuroBasketu v Rigi je bila zagotovo odločitev selektorja Nemčije Alexa Mumbruja, ki se je zaradi težav z zdravjem odločil, da na letošnjem turnirju ne bo več vodil reprezentance. Španski strokovnjak se je sicer že pred začetkom turnirja soočal s težavami z zdravjem, zato je tudi izpustil prvih pet tekem na prvenstvu, ki jih je vodil njegov pomočnik Alan Ibrahimagić, nato pa se je pred tekmo osmine finala s Portugalsko vrnil v reprezentanco, a zatem ugotovil, da še ni nared za napore, ki jih prinaša takšno tekmovanje.

Svojo odločitev je prvi mož Nemčije sporočil v ponedeljek. Pet noči je moral pred tem preživeti v univerzitetni bolnišnici v Tampereju, kjer je Nemčija igrala prvi del prvenstva, in še vedno trpi zaradi posledic. Kot je povedal, je trpel za pankreatitisom oziroma vnetjem trebušne slinavke, izgubil je tudi nekaj kilogramov predvsem pa moči. "Nisem se počutil dobro," je dejal.

Maodo Lô Foto: Guliverimage

V glavni vlogi zdaj pomočnik

Tudi proti Portugalcem se je izkazalo, da Mumbru še ne more voditi svoje izbrane vrste, od druge četrtine naprej je v sodelovanju s Špancem glavno vlogo prevzemal Ibrahimagić, zdaj pa sta tudi po nasvetu zdravstvene službe ekipe sprejela skupno odločitev, da se zdaj umakne, a vsekakor bo Mumbru ostal selektor. "Ostajam, to vlogo sem zdaj za tekme predal Alanu, ker verjamem vanj, zdaj je oni prvi glas trenerske ekipe, a sam ostajam tukaj. Še naprej se bomo borili," je sporočil Mumbru, ob tem pa so ga na novinarski konferenci združeni podprli tudi vsi košarkarji iz reprezentance.

"Hoteli smo izraziti podporo Alexu Mumbruju in da povemo, da je še vedno tukaj za nas. Kljub težavam je tukaj z nami in nas spodbuja, kar je nekaj neverjetnega. Še vedno igramo njegov sistem igre in sledimo njegovi filozofiji," je o selektorju, ki je ponedeljkov trening Nemčije spremljal ob strani, dejal Maodo Lô.

Osredotočeni na naslednjo tekmo

A v nemški izbrani vrsti so prepričani, da jih dogajanje s španskim strokovnjakom ne bo zaustavilo, nasprotno, zanj bodo dali še več. Nemci se tako zdaj vneto pripravljajo na obračun s Slovenijo, v sredo se v Xiaomi areni obeta obračun dveh najboljših napadalnih ekip tega prvenstva. Nemčija je s povprečjem 102,3 dosežene točke na vrhu lestvice najbolj učinkovitih napadov, Slovenija pa na drugem z 92,2 točke. Vloga favorita na obračunu s Slovenijo je jasno povsem na strani svetovnih prvakov.

Nemci so Slovenijo dvakrat ugnali v pripravah na evropsko prvenstvo. Foto: Guliverimage

"To je EuroBasket, zdaj gre na vse ali nič. Vsaka ekipa, ki doseže to stopnjo tekmovanja, ima določeno kakovost. Če se srečanja ne lotiš s pravim pristopom, se lahko zgodi vse. Vse tekme v prvem delu so bile zahtevne za favorite. Turčija proti Švedski, mi smo imeli težave s Portugalsko, Srbija je izgubila s Finsko, Francozi pa z Gruzijo. To je košarka. Lahko govorimo o favoritih, a če na takšnem srečanju ne odigraš tako, kot je treba, se lahko zgodi prav vse. Tudi če si favorit, ne pomeni, da ne bo druga ekipa rekla, v redu, potem pa zmagajte. Nikogar ne smeš podcenjevati, Slovenija ima dobro ekipo z veliko kakovosti, ves čas bomo morali igrati odlično," pa je na enem izmed treningov pred obračunom s Slovenijo poudarjal Lô.

Še brez poraza

Nemci so poleg Turkov na tem EuroBasketu še edina ekipa, ki je po šestih tekmah brez poraza. V skupinskem delu so ugnali Litvo, Finsko, Švedsko, Črno goro in Veliko Britanijo, v osmini finala pa so se morali kar precej potruditi za zmago nad Portugalsko. Slovenci in Nemci so se sicer pomerili tudi v pripravah na evropsko prvenstvo, najprej zasedba Aleksandra Sekulića doma klonila z 89:103, nato pa v gosteh brez Luke Dončića predala svoje orožje s 70:80. Slovenci so z Nemčijo izgubili na zadnjih treh medsebojnih obračunih.

Prvi zvezdnik ekipe je Dennis Schröder. Foto: Guliverimage

V nemških vrstah je na tem prvenstvu najbolj učinkovit Franz Wagner, ki dosega 20,7 točke in 5,5 skoka na obračun, medtem ko njegov brat Moritz manjka zaradi poškodbe. Dennis Schröder v povprečju dosega 20,2 točke, Daniel Theis, ki je manjkal večino pripravljalnega obdobja, pa 10,7. Poleg Wagnerja in Schröderja med nemškimi reprezentanti v ligi NBA igra še Tristan da Silva. "To je tekma na zmago ali smrt. S Slovenijo smo že igrali. Poznamo jih, oni poznajo nas. So nadarjena ekipa. To bo težka tekma," je še dodal Lô, nato pa je beseda seveda nanesla tudi na Luko Dončića. "Poskušali ga bomo omejiti. Naredili bomo vse, kar je v naši moči in ga poskušali ustaviti, a to je res težko. To je Luka Dončić. Nihče ga ne more zares ustaviti. Lahko mu le poskušamo otežiti delo, a vemo, da bo igral svojo igro, upam, da bomo pri omejevanju čim bolj uspešni," je še dodal Lô.

"Imamo dobro ekipo z dobro rotacijo, odlično se poznamo in kemija je odlična. Moramo se samo še izboljševati," je še dodal član Žalgirisa, ki je drugi najboljši asistent Nemčije na tem prvenstvu s povprečjem 4,2. "Ves čas nas uvrščajo med glavne favorite, a s temi stvarmi se ne obremenjujejo in jih ne gledamo. Povsem smo osredotočeni na svoje delo," pa je ob tem še opozoril Johannes Thieman.

EuroBasket 2025, četrtfinale Sreda, 10. september:

20.00 Nemčija - Slovenija Kader Nemčije: Isaac Bonga (Partizan, Srbija, evroliga), Oscar da Silva (Bayern München, Nemčija, evroliga), Tristan da Silva (Orlando Magic, NBA), Justus Hollatz (Bayern München, Nemčija, evroliga), Leon Krätzer (Bayern München, Nemčija, evroliga), Maodo Lô (Žalgiris Kaunas, Litva, evroliga), Andreas Obst (Bayern München, Nemčija, evroliga), Dennis Schröder (Sacramento Kings, NBA), Daniel Theis (AS Monaco, Francija, Evroliga), Johannes Thiemann (Gunma Crane Thunders, Japonska), Johannes Voigtmann (FC Bayern Munich, Nemčija, Evroliga), Franz Wagner (Orlando Magic, NBA)

Preberite še: