Sredina četrtfinalna tekma proti Nemčiji bo izjemnega pomena za slovensko košarko in tudi slovenskega reprezentanta Eda Murića. A ne zgolj zato, ker bodo imeli košarkarji proti svetovnim prvakom možnost uvrstitve v polfinale, temveč tudi zato ker bo 33-letnik po podatkih Košarkarske zveze Slovenije zabeležil rekordni stoti uradni nastop za izbrano vrsto.

"Rad bi, da bi bila ta zgodba čim lepša, ne glede na rezultat," je pred začetkom letošnjega Eurobasketa v Sobotnem intervjuju med drugim povedal najbolj izkušeni člen v slovenski izbrani vrsti Edo Murić. Ta je že februarja napovedal, da bo prvenstvo stare celine zadnje v njegovi reprezentančni karieri. Po dobri klubski sezoni je odlične občutke prenesel tudi v dres z reprezentančnim grbom, v katerem letos doživlja drugo pomlad, ob tem pa ima tako kot vedno izredno pomembno vlogo pri prenašanju informacij in izkušenj na mlajše člane v izbrani vrsti.

Obeta se jubilejni stoti uradni nastop

Na njegov doprinos je v nedeljo po zmagi v osmini finala še enkrat več opozoril tudi selektor Aleksander Sekulić. "Imeli smo izjemnega Luko in podporo vseh fantov, v prvi vrsti Eda Murića. Čeprav se to v statistiki ne vidi, se je res boril in je ekipo držal skupaj," je opozoril slovenski selektor. S tem, ko si je z zmago v osmini finala reprezentančni stalež podaljšal tudi novopečeni član Ilirije, pa je že jasno, da bo slovenski rekorder v številu uradnih nastopov v sredo ob 20.00 proti Nemčiji po podatkih Košarkarske zveze Slovenije vknjižil jubilejni stoti nastop za reprezentanco.

Luka Dončić in Edo Murić po zmagi nad Italijo Foto: FIBA

"Zelo sem vesel in ponosen, da bom prvi slovenski košarkar, ki bo odigral sto uradnih tekem. Spomnim se, ko je KZS delila pokale in priznanja za 25 nastopov, pa 50 … Bomo videli, kaj bo zdaj, ker zlati pokal že imam. Ne vem, kaj sledi po zlatu, morda diamanti (smeh, op. p.). Želel sem si še podaljšati svojo reprezentančno kariero na tem EuroBasketu. Vem, da bi lahko igral še nekaj let, a vidim, da imam za sabo igralce, ki si zaslužijo biti na tej sceni. Jaz sem svoje že dal. Poglejte Roka Radovića, ki je na tem turnirju izjemen, za njim je še Luka Ščuka, za katerega komaj čakam, da dobi več priložnosti. Enostavno sem začutil, da je dovolj in da je čas da še drugi fantje stopijo v te čevlje in se pokažejo. Verjamem vanje, sicer se ne bi umikal. Vesel sem, da je pred mano še ena tekma, in upam, da ne bo zadnja," je pred velikim trenutkom povedal Murić.

"Res sem srečen, ker če bi izgubili, bi se zdaj pogovarjali o koncu moje kariere. Za zdaj se še ne končuje, tako da sem vesel, da se je vse skupaj še podaljšalo. Ponosen sem na vse fante, poimensko je mnogo ekip boljših, a pokazali smo srce, to, kar nas je krasilo, ko smo igrali najboljšo košarko. Zdaj se ta iskrica znova prebuja. Uživamo in se borimo. Sami vidite, da imamo padce med igro, a se ne predamo in gremo do konca," je dodal Murić.

Murić na igrišču opravi vse, kar od njega zahteva strokovni štab. Na tem prvenstvu v povprečju dosega 9,3 točke in 4,3 skoka na tekmo. Še posebej je strelsko izstopal na prvih dveh srečanjih v skupinskem delu, ko je proti Poljski dosegel 17 točk, proti Franciji pa 16. Foto: FIBA

Samozavest raste iz tekme v tekmo

Ta je v nedeljo s soigralci v osmini finala s 84:77 zaustavil Italijo. "Vedeli smo, da ima Italija odlične košarkarje, a vedeli smo tudi, da hočemo dobiti to tekmo. Res smo se borili. Spoštovanje Italiji, niso se predali, igrajo res fizično košarko in mislim, da je bila to do tega trenutka najtežja tekma na tem turnirju za nas. To srečanje in zmaga nam bosta dala zagon in samozavest tudi za četrtfinale. Zdaj pa bo predvsem pomembno, da se odpočijemo in analiziramo padce v naši igri."

Samozavesti zdaj v izbrani vrsti ne manjka. "Res smo pridobili samozavest in res sem ponosen na celoto našo ekipo, ker vsak člen v vsakem trenutku daje svoj maksimum, od igralcev do celotnega štaba. Mogoče nimamo najboljših košarkarjev na vsakem položaju, a čisto vsak, ki je tukaj, da vse, kar lahko, in to spoštujem. Res sem vesel in zelo zadovoljen, da bomo tukaj vsaj še tri dni," je dodal Murić.

Veselje po uvrstitvi v četrtfinale Foto: FIBA

Izkušeni člen je poleg Klemna Prepeliča najpogostejše ime, ko mlajše reprezentance povprašamo, kdo je njihov mentor in kdo jim predaja največ znanja. Murić ob tem na parketu počne čisto vse, kar od njega zahteva strokovni štab, na trenutke še pomembnejša pa je njegova prisotnost v garderobi, kjer zna v pravih trenutkih povedati prave stvari, hkrati pa dvigniti ekipo pred novimi izzivi. V nedeljo so se slovenski košarkarji odlično spopadli tudi z delom v obrambi, saj so Italiji dopustili doseči le 77 točk.

"Še sami več ne vemo, kako se branimo, niti drugi ne vedo, kako nas napadati (smeh, op. p.). Tudi mi se potem večkrat lovimo, a najpomembneje je, da ne popuščamo, da tudi če izpademo v obrambi, rotiramo in na koncu vse dobro izpade. Ne igra se več takšna košarka, da bi se držal specifične obrambe, ker se je spremenil tudi napad. Ekipe poskušajo res v različnih kombinacijah. Razumem, da včasih vse skupaj deluje, kot da ne vemo, kaj počnemo, a res ni lahko, vsak lahko doseže koš, a najpomembneje je, da ne popuščamo, da tudi ob napakah vztrajamo in damo vse od sebe," je dejal Murić.

V sredo ob 20.00 po slovenskem času se bodo Slovenci pomerili z Nemčijo. Foto: Guliverimage

Nemčija še ne bo zadnja ovira?

33-letni košarkar verjame, da reprezentanca z uvrstitvijo med najboljših osem še ni rekla zadnje. V sredo jo ob 20. uri čaka srečanje s svetovno prvakinjo Nemčijo. "Zdaj gremo po enakem receptu naprej, verjamem, da bodo tudi Nemci poskušali z milijon zadevami v obrambi in napadu, a mislim, da smo dovolj izkušeni, da se bomo znali prilagoditi," je dejal zlata vredni član reprezentance.

"Verjamem, da bo strokovni štab naredil dober načrt in nas pripravil na srečanje, za nas pa je pomembno, da se borimo. Vemo, kakšno zasedbo imajo in kakšno košarko igrajo, a verjamem, da bomo imeli dober načrt in da bo zdravniška služba poskrbela, da bomo prišli pripravljeni na to tekmo. Ko pa se bo vse skupaj začelo, bomo morali biti mi tisti, ki bomo dali ritem, in biti nepopustljivi in borbeni," je dodal Murić, ki verjame, da tudi njegovo stoto uradno dejanje v reprezentanci še ne bo zadnje in da bo končno ločilo ob svojo reprezentančno kariero postavil nekje konec tega tedna, ko bo v Rigi boj za odličja.

