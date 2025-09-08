Gruzijskim košarkarjem za preboj v četrtfinale skoraj 950 tisoč evrov nagrade

Gruzijska vlada je domači reprezentanci, ki je z uvrstitvijo v četrtfinale evropskega prvenstva spisala zgodovino gruzijske košarke, dodelila poseben bonus v višini treh milijonov larijev oziroma 948.000 evrov. Novico o vladni odločitvi, da nagradi košarkarje, je sporočil gruzijski premier Irakli Kobahidze.

"Gre za zgodovinski dosežek naših košarkarjev. Zato ga želimo proslaviti z ustreznim vladnim finančnim nadomestilom. Menimo, da bi morali za ta uspeh dodeliti tri milijone larijev, enak znesek pa bomo podelili tudi za vsako naslednjo zmago na evropskem prvenstvu," je Kobahidze dejal na seji vlade.

Gruzija je v osmini finala v Rigi premagala ene glavnih favoritov za najvišja mesta in srebrne na prejšnjem prvenstvu Francoze z 80:70. Košarkar Barcelone Tornike Šengelija je bil najučinkovitejši igralec tekme, dosegel je 24 točk.

Gruzija bo prvič igrala v četrtfinalu eurobasketa. Njeni tekmeci v četrtfinalu bodo Finci, ki so senzacionalno izločili Srbijo. Boj za polfinale med tema ekipama je predviden v sredo.

V sredo je dan D tudi za Slovenijo, ki se bo po zmagi nad Italijo v Rigi s svetovnimi prvaki Nemci pomerila za vstopnico v polfinale. Ekipa, ki jo vodi zvezdnik lige NBA Luka Dončić, bo nastopila na tekmi z začetkom ob 20. uri.

