Alen Omić si je po veliki zmagi privoščil selektorja #video

Čeprav v slovenski reprezentanci vselej poudarjajo, da so ekipa in ne želijo izpostavljati posameznikov, pa je vsake toliko treba v ospredje izpostaviti kakšnega člena, ki v ključnih trenutkih pomaga nagniti tehtnico. Zagotovo je bil eden teh na tekmi osmine finala z Italijo Alen Omić. "Rekel bom: Slovenija, to je za vas!" je v domovino sporočil Omić.

Če bi se poletje zavrtelo v smeri, ki sta jo pred začetkom letošnjega poletja pričakovala slovenska izbrana vrsta in njeno vodstvo, bi bil Alen Omić trenutno verjetno nekje na pripravah na novo klubsko sezono. Tako pa sta odpovedi Josha Neba in Vlatka Čančarja vodstvo reprezentance prisilili v iskanje novih možnosti in takrat je na seznamu na vrhu zasijalo ime Alena Omića, ki je brez oklevanja, vprašanj, postavljanja pogojev in z ogromnim zagonom po skoraj desetih letih spet oblekel dres s slovenskim grbom.

Prispevek 216 centimetrov visokega košarkarja je po srečanju z Italijo pohvalil tudi selektor Aleksander Sekulić. "Alen je nesebično pristopil k tej reprezentanci, čeprav je bil, če lahko tako rečem, zadnja možnost. V tistih zahtevnih okoliščinah je brez razmišljanja rekel da. Zdaj daje tej reprezentanci celo več, kot smo pričakovali, in ne samo to, tudi s svojo prisotnostjo je naredil res dobro vzdušje v ekipi. Res sem vesel, da se nam je to izšlo, kot se je," je dejal Sekulić.

Alen Omić po zmagi nad Italijo Foto: FIBA

Omića pohvalil tudi Murić

Podobno zadovoljen je tudi Edo Murić, pa tudi vsi preostali košarkarji, ki 33-letnega Omića večkrat izpostavijo kot enega ključnih členov. "Vsi vemo, da se nam je Alen z zamikom pridružil na pripravah, dva dneva od vpoklica je imel že načrtovan obisk morja, a se je pridružil izbrani vrsti in za to sem mu res hvaležen. Pred njegovo priključitvijo sem ga tudi klical, ker sem vedel, da potrebujemo takšnega velikana pod obročem, da bo pobiral skoke in da nas bo držal skupaj. Alen je zelo vokalen in dela dobro atmosfero na igrišču. Tako da ne prispeva svojega samo na parketu, temveč tudi v slačilnici. Zelo je pozitiven in zato ga tudi potrebujemo," je dejal Murić.

"Raste iz tekmo v tekmo, tudi na srečanju z Italijo je v trenutkih, ko nikomur ni šlo, povezal šest točk, ki so bile po mojem ene izmed najpomembnejših na srečanju. Res sem ponosen nanj in upam, da bo šlo proti Nemčiji samo še bolje, in res sem vesel, da sem dobil še zadnjo priložnost, da spet igram z njim, ker vem, da bo dal vse od sebe, tako kot vsi preostali, ki smo tukaj," je še dodal Murić, ki si je parket z Omićem delil že v mlajših selekcijah.

Omić: Slovenija, to je za vas!

Po zmagi nad Italijo je bil izjemno navdušen tudi Omić, ki je vidno eden izmed glavnih členov, ki v izbrani vrsti skrbijo za dobro vzdušje. Tako je tudi po srečanju osmine finala v garderobi po nagovoru selektorja Sekulića tega v navalu veselja in slavja zalil z vodo.

Še pred tem pa je z velikim nasmehom stopil tudi pred slovenske predstavnike medijev. "Vesel sem za njih in vesel sem zase. V tej zmagi bom užival. In rekel bom: Slovenija, to je za vas!" je v domovino sporočil Omić. "Ta ekipa, to so moji bratje, z njimi sem preživel praktično celotno kariero in z njimi odraščal. Uživam v trenutku, vesel sem, da prvič igram tudi z Luko, a ko sem dobil poziv reprezentance, nisem razmišljal in sem se takoj odločil, da bom pomagal fantom. Zdaj smo, kjer smo."

Tako kot vsi je bil tudi on navdušen nad prispevkom Luke Dončića. "To je nekaj popolnoma normalnega. Ne vem več, kaj bi drugega dejal. Ne gre samo za to tekmo, to je že peta zaporedna, ko ima vsaj okoli 30 točk. On je moj brat. Uživam v trenutkih, ko sem na parketu skupaj z njim. Naj le ostane zdrav. Jaz sem na voljo za karkoli, ne samo na terenu, če igramo karte, Fifo, karkoli, tu sem za njega," je bil jasen Omić.

Omić in Dončić po srečanju z Italijo. Foto: FIBA

Na tekmi proti Italiji je sedmim točkam dodal še sedem skokov, s povprečjem 8,3 skoka je trenutno tudi deseti najboljši skakalec na turnirju, v ključnih trenutkih je vedno na pravem mestu. "Vsi vemo, kakšna ekipa je Italija, in seveda niso odnehali. Sem niso prišli zato, da bi se dvoboj končal s 15 točkami razlike v našo korist. V drugem polčasu so počeli drugačne stvari kot v prvem, borili so se do konca. Nismo odstopali od svojega cilja in to nam je prineslo četrtfinale," je bil zadovoljen Omić.

Slovensko izbrano vrsto v sredo ob 20. uri čaka četrtfinale proti Nemčiji. "Zakaj jih ne bi premagali? Videli ste, da se je tudi Finska borila vseh 40 minut proti Srbiji. Danes vsi igrajo košarko, vsak si želi zmagati in narediti nek rezultat. Mi si bomo dobro odpočili in se pripravili na Nemce. Na igrišče bomo prišli z mislijo, da gre za finale, in verjamem, da nam lahko uspe," je še v svojem slogu dodal Omić.

