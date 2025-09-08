"Iskreno sem jaz ta velika rezerva, ki jo še imamo, sem daleč od svojega ritma. Zakaj je temu tako, bodo drugi delali analize, jaz dajem svoj maksimum," je po zmagi Slovenije v osmini finala evropskega prvenstva proti Italiji (84:77) brez dlake na jeziku kot vedno dejal izkušeni člen reprezentance Klemen Prepelič. "A kot je rekel Igor Kokoškov, ni igralca, ki je večji od ekipe in ni igralca, ki je večji od tega dresa. To je ekipni šport," je bil še jasen 32-letni košarkar.

Slovenski košarkarji so med najboljšimi osmimi reprezentancami v Evropi. Navkljub vsem težavam v pripravljalnem obdobju, odpovedim, "aferam", negativni energiji in kritikah javnosti ter medijev je slovenska reprezentanca znova dokazala, zakaj velja za košarkarsko deželo in s četrto zaporedno zmago na letošnjem prvenstvu prišla do uvrstitve v četrtfinale.

Brez dvoma ima največ zaslug za to slovenski kapetan Luka Dončić, ki je proti Italiji že v prvem polčasu prispeval kar 30 točk, a kljub temu je zmaga ekipna in tudi v trenutkih, ko glavnega slovenskega igralca ni bilo na parketu je izbrana vrsta zdržala nalet vročih Italijanov ter se na koncu veselila zaslužene zmage.

"Jaz sem vam v začetku avgusta povedal, da je to šele začetek in jaz verjamem, da smo 7. septembra odigrali daleč najboljšo tekmo na tem prvenstvu proti izjemni ekipi Italije, ki je bila favorit na tej tekmi. Imajo ogromno talenta in evroligaških igralcev, ki jih mi na žalost nimamo, a ta ekipa je ponovno pokazala srce, željo in energijo. Mogoče smo limitirani v nekaterih dejavnikih, nismo pa limitirani v srcu. Jaz sem zelo ponosen na te fante. Fenomenalna predstava Luke, a ta zmaga ni samo njegova," je v komentarju po zmagi dejal Klemen Prepelič.

Edo Murić in Klemen Prepelič. Foto: Guliverimage

"Jaz verjamem, da je to zmaga tudi drugih fantov, predvsem Alena, ki je bil izjemen pod košema. Tu je Hrovat, Edo, pa Ali, ki se bori kot lev že od začetka prvenstva, pa Krampelj, tudi Stergar. Vsak, ki je stopil na parket, je dal svoj maksimum in tako kot sem rekel. Imamo vodjo, ki je najboljši igralec tega prvenstva, verjetno tudi najboljši na svetu. Imamo vrhunsko spremljavo in verjamem, da še nismo rekli zadnje besede," je še dodal Prepelič.

Prepelič: Iskreno, sem jaz ta velika rezerva

Izkušeni član Dubaja na tem prvenstvu še ni našel forme, ki smo ga od njega sicer navajeni. Tudi tokrat je zgrešil nekaj pomembnih odprtih metov, pa tudi dva izjemno pomembna prosta meta, a obenem v pravih trenutkih unovčil dva zares težka in hkrati pomembna meta za tri točke. "Iskreno, sem jaz ta velika rezerva, ki jo še imamo, sem daleč od svojega ritma. Zakaj je temu tako, bodo drugi delali analize, jaz dajem svoj maksimum. Verjamem, da, ko bo potrebno, bom pravi, tudi danes sem zadel dve pomembni trojki," je dejal Prepelič.

Slovenci so se uvrstili v četrtfinale evropskega prvenstva. Foto: FIBA

"A jaz sem tu še najmanj pomemben, kot je rekel Igor Kokoškov, ni igralca, ki je večji od ekipe in ni igralca, ki je večji od tega dresa. To je ekipni šport. Dejstvo je, da je vsak dan v napadu boljši nekdo drug, v obrambi pa ne moremo oporekati nikomur nič. Italija je izjemna ekipa, a so dali 77 točk. Mislim, da je cela Slovenija lahko ponosna na vse, kar smo naredili, kljub vsem težavam iz začetka priprav. Nihče nam ne more oporekati želje in strasti, ki jo imamo do tega dresa. Gremo se spočiti, potem pa naprej," je še dodal Prepelič.

Nikolić po udarcu stisnil zobe

Svoje je znova dodal tudi Aleksej Nikolić, ki je še enkrat več dokazal, da je nepogrešljivi del izbrane vrste. Tudi zato je skrbi povzročila njegova poškodba v tretji četrtini, ko je prejel udarec v stegensko mišico, nato pa odšepal z igrišča, a se na srečo čez nekaj minut vrnil na parket. "To so sestavni deli igre, nimaš kaj. Ko vidiš, da so vsi ostali tako zavzeti, da imajo takšno energijo, pozabiš na kakršnekoli bolečine in samo igraš," je o dogajanju na parketu dejal Nikolić.

Slovenija je sicer že v prvem polčasu vodila za 19, tudi v drugem bila korak pred tekmecem, slabih devet minut pred koncem še vodila za 17, a je na koncu precej trepetala za zmago. "Gre za izločilne boje, osmino finala. Ni bilo realno, da bi šlo kot po maslu skozi celo tekmo. Italijani so nato pokazali, zakaj so bili drugi v tisti skupini in zakaj je bila njihova obramba najboljša na tem turnirju. V garderobi smo ob polčasu dejali, da zagotovo ne bodo šli nikamor in da se bodo sigurno borili. Vedeli smo, da bomo morali gristi še preostalih 20 minut. Sigurno bodo vedno oscilacije, morda je bila na koncu malce prevelika, nekoliko nam je zmanjkalo energije. A celo poletje smo se pripravljali na to, da ob takšnih padcih zdržimo, to se je danes obrestovalo," je bil vesel član Cedevite Olimpije.

Ves čas verjeli vase

Tudi on je bil zadovoljen, da je Slovenija v pravem trenutku pokazala pravi obraz in navkljub dvomom in kritikam javnosti naredila pomemben korak. "Kar je najpomembneje, je to, da smo mi verjeli vase. Zagotovo bodo mnenja in komentarji, a tudi to je del športa. Vsi smo zelo ponosni na četrtfinale, saj kot sem že dejal v Katovicah, puščamo srce na igrišču. Na ta način in s tako igro, se potem vse vrne nazaj," je bil še zadovoljen Nikolić.

Aleksej Nikolić je še enkrat več dokazal, kako pomemben člen reprezentance je. Foto: FIBA

Pogled proti Nemčiji

A tako Prepelič kot tri leta mlajši Nikolić sta prepričana, da Slovenija tu še ni rekla zadnje. "Mi imamo izkušnje s tem, da smo šli do konca pa imamo izkušnje tudi z debakli. Če kdo ve, kako se trenutno počutijo Srbi, Francozi in ostali, smo to mi. Vsi vemo, da je Eurobasket turnir presenečenj in zato verjamem v nas. Italija je bila danes nesporni favorit te tekme, mi smo izhajali iz tretje pozicije, oni iz druge, ob tem so odigrali tudi odlično srečanje proti Grčiji. Se pa tudi mi dvigujemo, imamo Luko, imamo fante, ki so pripravljeni dati kri in srce za to ekipo, za to državo. Verjamem, da bomo Nemce zelo namučili, če ne celo premagali," je dejal Prepelič.

"Sanje so zmeraj dovoljene. Četrtfinale je tu, gre za turnirski sistem, dovolj je ena tekma in en dober dan. Vse je mogoče," pa je dodal 30-letni slovenski organizator igre.

