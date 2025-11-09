V živo: Dončiću in Lakersom se ne piše nič dobrega, Dallas le našel recept

Košarkarji Los Angeles Lakers z Luko Dončićem pravkar igrajo z Atlanto Hawks. Na deseti tekmi nove sezone Jezerniki igrajo že za osmo zmago, pa še naprej pogrešajo LeBrona Jamesa. Manjka tudi Austin Reaves. Košarkarji Dallas Mavericks so za tretjo zmago v sezoni s 111:105 premagali Washington Wizards.

Liga NBA, 8. november:

Učinek Luke Dončića v prvem polčasu: 22 točk (3/6 za 2, 4/7 za 3, 4/6 prosti meti), 4 sk., 6 as., 1 ukr. žoga, 2 izg. žogi v 20:38

Los Angeles Lakers se pravkar merijo z Atlanto Hawks. Jezerniki še tretjič zapored ne morejo računati na Austina Reavesa, ki ima še vedno težave s poškodbo v predelu dimelj, a bi lahko že na naslednji tekmi stopil na parket. "Glede na to, da so bolečine minimalne, bi se lahko vrnil že kmalu v tem nizu gostovanj," je pojasnil trener JJ Redick. Je pa v zasedbi Lakersov prvič v tej sezoni Maxi Kleber. Še vedno pa manjkata LeBron James in Gabe Vincent. Pri Atlanti manjka prvi zvezdnik Trae Young, ki bo zaradi poškodbe odsoten vsaj še tri tedne, preden bo ponovno pregledan. Atlanta ima brez Younga v postavi razmerje zmag in porazov 2-2. Zaradi bolezni manjkata tudi nekdanji soigralec Dončića pri Dallasu, Kristaps Porzingis in Luke Kennard.

Redick je za uvod v obračun z Atlanto na parket poslal Dončića, Jaka LaRavio, Ruija Hachimuro, Marcusa Smarta in Deandreja Aytona. Atlanta je pred domačimi navijači od uvoda prevzela pobudo, po slabih treh minutah in pol igre je svoj prvi koš s črte za tri dosegel Dončić, ki pa je že po dobrih štirih minutah in pol igre prejel svojo drugo osebno napako. Hawks so s pridoma izkoriščali napake in zaspan začetek Lakersov, pet minut pred koncem prve četrtine je tako Vit Krejči zadel za prvo dvomestno vodstvo domačih (22:12). Po sedmih zaporednih točkah Slovenca so se Lakers 41 sekund pred koncem prve četrtine približali na 29:32, a so domači nato znova dodali na plin in se s 37 doseženimi točkami v prvi četrtini na prvi odmor podali z vodstvom 37:29. Dončić je ob metu 3/7 iz igre v prvi četrtini dosegel 12 točk.

Luka Dončić je v prvem polčasu dosegel 22 točk. Foto: Reuters

Dončić brez prave pomoči

Tudi v nadaljevanju so imeli Lakersi ogromno težav, po delnem izidu 7:0 je Atlanta pet minut pred koncem prvega polčasa po trojki Dysona Danielsa povedla s 55:40, njen nalet pa je s trojko prekinil slovenski as, ki ni imel prave pomoči svojih soigralcev. Slovenski as je minuto pred koncem druge četrtine potopil trojko praktično iz logotipa Hawksov na sredini igrišča State Farm Arene, nato pa je iz polprotinapada zadel za 54:65, a je na drugi strani tik pred koncem prvega polčasa trojko zadel Keaton Wallace, Atlanta pa se je na odmor podala s prednostjo 68:54.

LUKA DONCIC FROM THE LOGO OMGGG pic.twitter.com/Z3WItJ6xYG — BronMuse (@BronMuse) November 9, 2025

Lakers so v prvem polčasu metali le s 46-odstotno uspešnostjo, imeli so le enajst asistenc, Atlanta na drugi strani 21, Jezerniki pa so izgubili tudi dvakrat toliko žog kot njihov tekmec (10:5). Da zaostanek ne bi bil še višji, je v prvem polčasu skrbel Dončić, ki je dosegel 22 točk (4/7 za 3), dvomesten je bil še LaRavia z enajstimi.

Redick pomahal z belo zastavo, Kleber prvič v sezoni

Tudi tretja četrtina ni prinesla želenega preobrata, po asistenci Dončića in trojki Ruija Hachimure so se Lakers še približali na 61:70, nato pa je sledil nov niz domačih, ki so po trojki Wallaca po slabih petih minutah igre v tretji četrtini prvič na srečanju povedli s +20 (83:63). Po dveh zaporednih izgubljenih žogah Dončića je prednost šest minut pred koncem tretjega dela narasla na kar 90:65, Redicku pa ni preostalo drugega kot da poseže po novi minuti odmora. Ameriški strateg je nato iz igre potegnil Dončića, Smarta in Hachimuro ter nekako nakazal, da je srečanje odločanje. Prvič v sezoni je nato priložnost dobil tudi Kleber.

Naji Marshall je dosegel 30 točk. Foto: Reuters

Košarkarji Dallas Mavericks so v svojem desetem poskusu prišli do tretje zmage v sezoni. Mavs so s 111:105 ugnali izjemno skromne Washington Wizards, ki so po desetih obračunih le pri eni zmagi, to so dosegli prav proti Dallasu pred dvema tednoma.

Tokrat so bili košarkarji iz kluba iz Teksasa na domačem parketu uspešnejši, predvsem na račun delnega izida 11:0 v zaključku tekme, ko so od zaostanka s 87:94 prešli v vodstvo z 98:94. Zadnjo četrtino je zasedba Jasona Kidda dobila z 29:19. Naji Marshall je za zmago Dallasa ob metu iz igre 9/14 dosegel 30 točk in osem skokov, P. J. Washington (10 skokov) in Brandon Williams sta jih dodala po 14. Za Washington je CJ Collum dosegel 25 točk.

