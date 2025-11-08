Po dolgem molku spregovorila o življenju v Dubaju

Nekdanja Miss Jugoslavije Jelena Bin Drai že 24 let živi v Dubaju s arabskim podjetnikom Saidom Bin Draijem. Po dolgem molku je spregovorila o pravilih, ki se jih drži, o družini in o govoricah o svojem zakonu.

Nekdanja srbska manekenka in Miss Jugoslavije Jelena Bin Drai je svoj dom pred 24 leti našla v Dubaju. Od leta 2007 je poročena s podjetnikom Saidom Bin Draijem, s katerim ima štiri otroke – hčer Asjo ter sinove Hilala, Hamdana in Rašida. Čeprav je dolga leta skrbno varovala svojo zasebnost, je nedavno v oddaji Sve u 16 prekinila medijski molk in odprto spregovorila o svojem življenju, razkrila pa je tudi podrobnosti o zakonu, vzgoji otrok in pravilih, ki jih spoštuje.

Prilagajanje življenju v drugačni kulturi je zahtevalo svoj čas. "Ko sem prišla sem, sem se oblačila kot v Milanu, mini krila, bluze z dekoltejem ... A kmalu sem ugotovila, da moram, če želim, da me tu spoštujejo, spoštovati tudi njihova pravila," je povedala.

Kakšno je družinsko življenje?

Družinsko življenje v njuni razkošni vili je daleč od mirnega. Dan se začne že ob šestih zjutraj v hrupu in živahnem vzdušju, kljub pomoči, ki jo imata v hiši. "Ko kdo išče najboljše čepke za ušesa, pokliče mene. Preizkusila sem jih gotovo že dvesto," se je pošalila Jelena.

Večeri pa so, kot pravi, namenjene družini, saj topline ni mogoče kupiti z razkošjem. Razkrila je tudi, da njen najmlajši sin Rašid tekoče govori srbsko, medtem ko starejši otroci ta jezik uporabljajo le, kadar morajo. "Ko kaj potrebujejo, vsi jeziki kar naenkrat delujejo," je povedala v smehu.

Njun zakon so skozi leta spremljale številne govorice, predvsem tiste o tem, ali ima njen mož več žena. Jelena se na to odziva z lahkotnostjo: "V časopisih ne pišejo več, da Said pripelje novo ženo vsakih nekaj mesecev. Kot bi rekla moja mama, jaz sem mu že sama več kot dovolj," je dejala.

Poudarila je, da v njunem odnosu ni delitev, temveč ravnotežje in spoštovanje dveh tradicij. "V arabski kulturi je moški zaščitnik, a če si samozavesten, te ta vloga ne omejuje. Ko ženska ve, kdo je, ji ni treba tega nikomur dokazovati," je sklenila Jelena.