N. V.

Četrtek,
6. 11. 2025,
11.21

1 ura, 21 minut

Meghan Markle

Po osmih letih si je premislila: Meghan Markle je spet igralka

N. V.

Meghan Markle

Foto: Guliverimage

Potem ko je pred osmimi leti zapustila Hollywood, je Meghan Markle preklicala svojo igralsko upokojitev. Ujeli so jo na snemanju filma, v katerem naj bi igrala samo sebe.

Meghan Markle, vojvodinja Susseška, je še pred zaroko s princem Harryjem zatrdila, da se je kot igralka za vedno upokojila, zdaj pa se bo očitno najedla zarečenega kruha. Po poročanju tabloida The Sun so jo namreč opazili na snemalnem prizorišču filma Close Personal Friends, v katerem v glavnih vlogah nastopajo Jack QuaidLily Collins in Brie Larsen, Meghan Markle pa naj bi igrala kar samo sebe.

"Vrnila se je k tistemu, kar ima resnično rada," je za The Sun dejal neimenovani vir iz produkcijske ekipe. Čeprav naj bi bili vsi vpleteni zavezani k molčečnosti, je omenjeni vir dejal še, da "princ Harry seveda podpira Meghan in si želi, da bi počela tisto, kar jo radosti".

Meghan Markle v seriji Nepremagljivi dvojec v vlogi Rachel Zane, s katero je zaslovela. | Foto: Guliverimage Meghan Markle v seriji Nepremagljivi dvojec v vlogi Rachel Zane, s katero je zaslovela. Foto: Guliverimage

Meghan Markle je svojo najbolj prepoznavno vlogo ustvarila v seriji Nepremagljivi dvojec (Suits), v kateri je igrala sedem sezon. Leta 2017, tik pred zaroko s Harryjem, je sporočila, da končuje svojo igralsko kariero, pred tremi meseci pa je v nekem podkastu priznala, da včasih pogreša igro, in s tem očitno namignila, da se vrača pred kamere.

