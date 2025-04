Britanski prestolonaslednik princ William še vedno ni rešil dolgoletnih sporov z bratom Harryjem in njegovo ženo Meghan Markle, ki sta se leta 2020 odpovedala kraljevim dolžnostim. Ti so se celo zaostrili, saj naj bi William, ko postane kralj, nameraval bratu in svakinji odvzeti kraljeva naziva njegovo in njeno kraljevo visočanstvo, poroča portal Page Six.

Njegovo potezo je za omenjeni portal napovedal kraljevi poznavalec, ki se je odzval na nedavno dejanje Meghan Markle. Ta je po gostovanju v enem od podkastov voditeljici Jamie Kern Lima izročila darilno košaro z njeno domačo jagodno marmelado, na katero se je podpisala z nazivom "njeno kraljevo visočanstvo (HRH, op. p.)". S tem naj bi kršila dogovor s pokojno kraljico Elizabeto II. glede uporabe nazivov v komercialne namene.

Meghan Markle proving yet again the DISTAIN she has for Queen Elizabeth, by signing a note with a HRH, something she was not supposed to do after leaving the royal family. Charles needs to stop letting this nonsense go and act. pic.twitter.com/cruue944l3 — Royal News Network (@RNN_RoyalNews) April 28, 2025

Podpisala pogodbo o neuporabi kraljevih nazivov

Ko sta se vojvoda in vojvodinja Susseška leta 2020 odpovedala aktivnim kraljevim dolžnostim in se preselila v Kalifornijo, sta podpisala pogodbo, s katero sta se strinjala, da nazivov v javnosti ne uporabljata. "Karel se bo s tem morda sprijaznil, William pa zagotovo ne," trdi kraljevi poznavalec. In dodaja: "Princ William Harryja in Meghan sovraži in prezira z vsako kostjo v telesu. Verjame, da sta izdala vse, za kar se družina zavzema, in ideja, da svoj kraljevski status uporabljata kot vizitko, ga je razjezila."

Princ Harry in Meghan Markle sta ob selitvi v Kalifornijo in umiku od kraljevih dolžnosti pretrgala stike s Harryjevim bratom Williamom in princeso Kate. Foto: Guliverimage

Z uporabo kraljevih nazivov naj bi predvsem Markle izkoriščala šibkost kralja Karla. "Ve, da ne bo naredil ničesar. Ko William postane kralj, tega nikakor ne bo podpiral. Naziva jima bo preprosto odstranil," je prepričan vir.

Predstavniki Meghan Marle so sicer zanikali, da vojvodinja krši dogovor s pokojno kraljico, saj je bila košara zgolj osebno darilo.

