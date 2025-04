Marmelada, ki jo je Meghan Markle v hipu razprodala: kako jo pripraviti doma?

Meghan Markle je pred kratkim pod svojo novo blagovno znamko As Ever predstavila linijo prehrambnih izdelkov, ki so jih kupci v hipu razgrabili. Med njimi je največ pozornosti požela malinova marmelada, ki je bila kljub visoki ceni – osem evrov za 215 gramov – razprodana v hipu.

Namesto da čakate, da bo aristokratska marmelada spet na zalogi, jo lahko pripravite tudi doma. Če ne prej, junija, ko se začne sezona malin na naših vrtovih.

Malinova marmelada

Foto: Pexels Sestavine:

3 kg svežih malin

600 g sladkorja

sok polovice limone

Postopek:

Maline pazljivo očistite in stresite v večji lonec ter dodajte sladkor. Premešajte in pustite stati eno uri ali dve, da sadje izpusti sok, sladkor pa se začne topiti. Nato dodajte še limonin sok in postavite na zmerni ogenj ter ob pogostem mešanju počasi segrevajte. Ko zmes zavre, še zmanjšajte ogenj in pustite, da se počasi kuha okoli dve uri, dokler ne dosežete želene gostote. Medtem redno odstranjujte peno, ki se nabira na vrhu.

Ali je marmelada kuhana in primerno gosta, preizkusite tako, da je malo kanete na hladen krožnik – če se ne razlije, jo lahko odstavite. Še vročo nalijte v sterilizirane steklenke, ki jih nemudoma tesno zaprite in postavite na glavo za okoli deset minut. Nato jih spet obrnite in pustite, da se ohladijo na sobni temperaturi.

