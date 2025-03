Tako boste spekli zdravo različico prekmurske gibanice

Prekmurska gibanica je slovenska sladica, ki slovi po prepletanju božanskih okusov. Med glavnimi sestavinami so poleg testa še jabolka, orehi, mak in skuta, kar ustvari ravno pravo ravnovesje. To izvrstno sladico pa lahko pripravite tudi v malo bolj zdravi različici, ki je bogata z beljakovinami. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo recept zanjo.