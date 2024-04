Sanjsko potovanje po Toskani: lokacije, ki jih ne smete zamuditi

Toskana velja za eno izmed najlepših destinacij za vse ljubitelje vina in okusne hrane. Obdana je s čudovito naravo, kjer se boste sprostili in popolnoma odklopili svoje možgane. Pomlad in poletje je odličen čas, da jo obiščete in se prepustite temu čudovitemu delu Italije. Na potovanje se lahko iz Slovenije odpravite kar z avtom in vanj vključite vse zanimive lokacije. V nadaljevanju članka razkrivamo, kaj si je vredno ogledati.