Med najboljšimi plažami na svetu tudi slovenska #video

Od Tihega oceana do Jadrana in celo – Blejskega jezera. To so najboljše plaže na svetu, kot jih je razvrstila umetna inteligenca.

BeachAtlas, spletna enciklopedija plaž po vsem spletu, ki jo poganja ChatGPT, je objavila aktualno lestvico stotih najboljših plaž na svetu.

Poglejte najboljših deset:

"Običajno se izbori najboljših plaž osredotočajo na njihovo vizualno privlačnost – bel pesek in turkizno morje. Naš izbor pa to presega in vključuje več dejavnikov, zaradi katerih neka plaža izstopa," so poudarili pri BeachAtlasu in pojasnili, da so izbor ustvarili s pomočjo vrste kriterijev. Seveda je vizualna privlačnost plaže še vedno pomembna, a so upoštevali tudi druge dejavnike, na primer to, kako pomembna je plaža za lokalno skupnost, kakšna je njena kulturna vrednost in kakšne so aktivnosti, ki jih ponuja, pa tudi pestrost narave, ki jo obkroža.

Na lestvici se niso znašle le morske, ampak tudi rečne in jezerske plaže, med njimi tudi slovenska – obala Blejskega jezera, ki se je uvrstila na 75. mesto.

Foto: Shutterstock

"Blejsko jezero v Sloveniji je z gradom, mirno gladino in očarljivim otokom kot iz pravljice," so zapisali o našem jezerskem biseru, "s svojo osupljivo lepoto je obveljalo za enega najlepših krajev na svetu. Obiskovalce kar vabi, da zaplavajo v njem, in je popolna destinacija tako za sprehode kot sproščanje."

Med najboljše plaže na svetu se je med drugim uvrstila tudi splitska plaža Bačvice, ki je na 21. mestu, na 31. mestu je plaža pri Svetem Stefanu v Črni gori, na 50. mesto je umetna inteligenca postavila slavne beograjske splave ob bregovih Save in Donave, na 59. mestu pa je nekdanji vojaški predor na dalmatinskem otoku Vis.

