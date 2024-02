Ljubljana med najbolj sproščujočimi mesti na svetu #video

Ne le narava, tudi mesta so lahko destinacije za odklop in sprostitev. Izbor takšnih mest je objavil popotniški spletni portal TimeOut, sestavljen pa je glede na "indeks spokojnosti", ki so ga izračunali za 75 mest po vsem svetu. V tem indeksu je združenih več dejavnikov, kot so onesnaženost zraka ter svetlobna in zvočna onesnaženost, gostota prometa, povprečno število sončnih ur, pa tudi zadovoljstvo in prijaznost prebivalstva.

Pričakovano ali ne, vseh prvih deset mest so zasedla mesta v Evropi, med njimi pa je tudi Ljubljana. Na katero mesto se je uvrstila? Poglejte:

In če si po sproščenem oddihu zaželite vrveža? Na rep lestvice spokojnosti so se kot najbolj živahna mesta uvrstili New York, Istanbul in Los Angeles.

