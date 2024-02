Britanci so Ljubljano postavili med najboljše

Na turističnih straneh osrednjega britanskega časopisa pogosto objavljajo popotniške namige svojih bralcev in izbore destinacij, ki jih najbolj priporočajo. Tokrat so zbrali deset mest, ki jih Guardianovi bralci priporočajo kot najboljše destinacije za urbani oddih, med njimi pa je tudi Ljubljana.

"Opojna pravljica" so naslovili zapis bralke, ki jo je navdušilo glavno mesto Slovenije. Kot je zapisala, sta bila s fantom na železniškem potovanju po Evropi, Ljubljana pa je bil njun tretji postanek.

Arhitektura in vino

"Najina pričakovanja so bila dokaj nizka, nato pa sva bila popolnoma navdušena nad hrano, kulturo in prijaznostjo domačinov," je zapisala, "mesto je majhno in čisto ter obenem mladostno in polno življenja, je mešanica pravljične arhitekture in sproščene sredozemske kulture. Še posebej naju je navdušilo odkritje, da je Slovenija eno od vinskih središč sveta, kar sva nedvomno izkoristila."

Ob Ljubljani so Guardianovi bralci med najboljše mestne destinacije uvrstili še Rotterdam na Nizozemskem, Helsinke na Finskem, Vroclav na Poljskem, Porto na Portugalskem, Bologno v Italiji, Köbenhavn na Danskem, München v Nemčiji, Palmo na španski Majorki in Sarajevo v Bosni in Hercegovini.

Oglejte si še: