Kam na izlet s prijateljicami? Najboljša izbira so ta mesta.

Britanska potovalna agencija Titan Travel je objavila seznam najboljših destinacij, ki si jih za izlet lahko izberejo prijateljice. Kako so sestavili izbor? V najbolj priljubljenih mestih so preverili, kako je poskrbljeno za ponudbo, ki je najbolj pomembna popotnicam: ali so ulice prijazne pešcem, ali je kulinarična ponudba raznolika in dostopna, ali je na voljo veliko brezplačnih atrakcij in ali je mesto varno.

Kaj so ugotovili? Na vrhu lestvice mest, najprimernejših za izlet s prijateljicami, je Porto na Portugalskem. Tja so ga uvrstili zaradi ugodnih cen v restavracijah in barih, pa tudi v hotelih, izpostavili so pestro ponudbo wellnessov z možnostmi za masaže, savne in lepotne tretmaje ter živahno mestno dogajanje z obilico vinskih in koktajl barov ter lokalov z glasbo v živo.

Porto, Portugalska Foto: Shutterstock

Na drugem mestu so italijanske Firence, mesto, ki je dobilo največ točk v kategoriji prijaznosti do pešcev. Središče mesta zlahka raziščete peš, pet najpomembnejših znamenitosti je druga od druge oddaljenih največ deset minut hoje, ko pa vam zmanjka energije, lahko izbirate med množico kulinaričnih ponudnikov – od uličnih kioskov do vrhunskih restavracij.

Firence, Italija Foto: Shutterstock

Na tretjem mestu je Edinburgh na Škotskem, ki ponuja idealno kombinacijo kulture, prijetnih pubov, šik barov in neizmerno fotogeničnih lokacij za objave na Instagramu. Tako kot v Firencah lahko tudi v Edinburghu glavne atrakcije obiščete peš, ob tem pa mesto ponuja živahno nočno življenje, bogato kulinarično ponudbo ter prijetno in varno okolje za sproščeno raziskovanje.

Edinburgh, Škotska Foto: Shutterstock

Na četrtem mestu se je znašel Bordeaux v Franciji, sijajna izbira za izlet, na katerem s prijateljicami čez dan raziskujete mesto, ponoči pa se zabavate. Središče ene najbolj znanih vinskih regij na svetu je seveda idealno za ljubiteljice vina, a ni nič manj znano po živahnem nočnem življenju, pa naj gre za pijačo v katerem od elegantnih barov ali ples do jutra v tamkajšnjih klubih.

Bordeaux, Francija Foto: Shutterstock

Prvo peterico je začela in jo zaključuje Portugalska, tokrat s prestolnico Lizbono, popolno destinacijo za skupino prijateljic, ki iščejo sproščeno, sončno in kulturno bogato doživetje. Mesto očara s svojo barvito arhitekturo, ozkimi tlakovanimi ulicami in tramvajem št. 28, ki je kot nalašč za ogled mesta, pa z vrhunsko kulinariko in množico možnosti za nakupovanje.

Lizbona, Portugalska Foto: Shutterstock

