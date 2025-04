Je Izola najbolj prijetno mesto na naši obali? Številni pravijo, da je, če pa niste prepričani, lahko to preverite ta konec tedna.

Ko sonce začenja bolj greti, dnevi pa so vse daljši, se ljudstvo s kontinenta ob koncih tedna rado odpravi k morju. V filmski Piran, živahni Portorož, največji Koper ali pa v umirjeno, urejeno in prijetno Izolo.

Že njeno ime pove, da je bila Izola nekoč otok. S kopnim so jo povezali v 18. stoletju, stoletje prej pa jo je skupaj s Koprom, ki je bil prav tako otok, v Topografiji sodobne vojvodine Kranjske takole upodobil Janez Vajkard Valvasor:

Foto: iz Valvasorjeve Topografije sodobne vojvodine Kranjske

Izola je iz vasice v mesto zrasla zaradi ribištva, ki so ga podpirale izolske ladjedelnice in ki se je nadaljevalo v ribjepredelovalno industrijo, zaradi katere je izolsko prebivalstvo močno zraslo. Zdaj na bogato ribiško tradicijo spominjajo le še manjše skupine ribičev z barkami, kljub temu pa je v starem jedru Izole mogoče še vedno prepoznati ribiško dušo tega mesta.

Tradicionalni festival oranžnih vin

Razgibano in rodovitno zaledje Izole je mesto nekoč in ga še vedno oskrbuje z oljem ter vinom. Morda je prav zato Izola destinacija z največ dobrimi gostilnami na naši obali, še posebej vinsko obarvano pa bo te dni, ko v mesto vabi že tradicionalni Orange Wine Festival oziroma festival oranžnih vin.

Foto: Orange Wine Festival

Oranžna vina so vina iz belega grozdja, ki ga po trgatvi le blago stisnejo, nato pa grozdni sok fermentira skupaj z lupinami jagod in včasih tudi peclji, pri čemer se navzame arom in taninov – gre za postopek, ki mu vinarji rečejo maceracija.

Pridelovalci takih vin bodo obiskovalce v petek pričakali na slikovitem Manziolijevem trgu, predstavilo se bo več kot 70 kleti iz devetih držav: Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Italije, Madžarske, Gruzije, Grčije, Češke in celo Kitajske. Ob vinih bodo kulinarične miniature ponujali vrhunski kuharski mojstri.

Foto: Shutterstock

Rimska vila v Simonovem zalivu

Manziolijeva palača, ki bo gostila del festivala, je nedvomno vredna ogleda tudi, če niste vinski navdušenec, a jo v tem primeru morda prihranite za kakšen drug dan, saj bo med festivalom tam precejšnja gneča. Namesto tega se lahko odpravite v Simonov zaliv. Vreme in temperatura morja sicer še nista naklonjena kopalcem, si pa lahko tam ogledate arheološki park in v njem ostanke rimske vile s pristaniščem, ki predstavlja eno največjih starorimskih posestev v tem delu Istre.

Najlepši razgledi

Se navdušujete nad razgledi oziroma si želite posneti karseda dobro fotografijo? Začnite v starem mestnem jedru, v cerkvi svetega Mavra, ki stoji na najvišji točki nekdanjega otoka in je s tem najbolj vidna izolska cerkev, na njen 39 metrov visok zvonik pa se lahko tudi povzpnete. Z 99. stopnice boste ugledali strehe mestnega jedra, v ozadju pa izolsko marino in tudi strunjanske klife.

Zvonik cerkve sv. Mavra s Triglavom v ozadju Foto: Shutterstock

Potem se odpravite do plaže Svetilnik, najbolj slikovite izolske plaže na točki, kjer Izola najdlje sega v Jadransko morje. Z nje se pogled razteza vse od strunjanskega Mesečevega zaliva do Debelega rtiča in Trsta, pohvali se lahko s fantastičnimi sončnimi zahodi, ob burji, ki očisti ozračje, pa tudi s pogledom na Julijske Alpe.

Ne pozabite pa niti najbolj znanega razgleda na Izolo – ta je z razgledne točke na Belvederju, ki že z imenom pove, da vas bo nagradil s čudovitimi pogledi. S tamkajšnje gostinske terase na sto metrih nadmorske višine boste imeli Izolo in Tržaški zaliv kot na dlani.

