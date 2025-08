Roglič se vrača: vse oči uprte v baskovski triler

Slovenski kolesar Primož Roglič se bo po Touru danes nekoliko nepričakovano pojavil na štartu baskovske klasike San Sebastian. Slovenski šampion bo v soboto v središču pozornosti na dirki, ki z 211,4 kilometra in skoraj štiri tisoč metri vzponov prinaša eksploziven teren in priložnost za presenečenje. Veliki tekmeci bodo prihajali zlasti iz vrst UAE Emirates, kjer bosta gonilni sili Španec Juan Ayuso in Mehičan Isaac del Toro. Štart dirke bo okoli 11.35, kolesarje pa v cilju pričakujejo pred 17. uro.

Trasa ima šest kategoriziranih klancev. V prvih 140 kilometrih bodo prišli na vrsto trije, ki naj ne bi vplivali na končni razplet.

Vse skupaj bi se lahko občutneje zapletlo na vzponu Jaizkibel (7,9 km, 5,5 %, 62 km do cilja). Po spustu in krajšem ravnejšem delu sledi gorski cilj I. kategorije Erlaitz (4 km, 10,4 %, 43 km do cilja).

To je zelo strm klanec, ki bo zagotovo naredil selekcijo med kolesarji. Za tiste, ki bodo imeli dovolj moči v nogah, je to idealen teren za skok in presenečenje.

Zadnji vzpon bo prišel na vrsto približno deset kilometrov do cilja, ko se bodo začeli kolesarji vzpenjati na Murgil Tontorra (2 km, 9,4 %, zadnjih 7,7 km) – klasični baskovski zid s kar 15-odstotnim naklonom.

Po tehničnem in hitrem spustu sledi le še krajša vožnja po ravnem do cilja.

In kdo so favoriti? Na takšnih terenih, če ni Tadeja Pogačarja, je mogočih veliko scenarijev – in tudi presenečenja. Če je treba izpostaviti prvokategornike, so tu Juan Ayuso in Isaac del Toro (UAE Emirates), naš Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), čeprav mu daljše razdalje niso najbolj pogodu, Oscar Onley, Tobias Johannessen, Lenny Martinez, v ozadju pa je cel kup kolesarjev, kot so Quinn Simmons, Neilson Powless, Tiesj Benoot, Giulio Ciccone, Antonio Tiberi, mladi Rogličev moštveni kolega Giulio Pellizzari ...