Izlet v Gorico: česa tam ne smete zamuditi?

Gorica pri Slovencih ni neznanka, če ne drugega, tja mnogi zahajajo po nakupih. Pa ji s tem pravzaprav delajo krivico. Mesto, ki je sicer na italijanski strani meje, je nedvomno tudi slovensko, to postane jasno že ob kratkem sprehodu skozenj. Hitro boste opazili kakšen slovenski oziroma slovensko zveneč priimek, zagotovo pa v lokalih, trgovinah in na ulici slišali tudi slovensko besedo.

Letos je Gorica skupaj z Novo Gorico nosilka projekta Evropska prestolnica kulture in se bo tam dogajalo še več kot običajno, a je to mesto ob meji in ob Soči vredno redno obiskovati in odkrivati. Kje začeti? Zbrali smo pet predlogov.

1. Razstava Andy Warhol. Beyond Borders.

V palači Attems-Petzenstein na Kornu so v pričakovanju EPK 2025 že decembra odprli veliko razstavo del slovitega umetnika Andyja Warhola, enega največjih protagonistov poparta. Razstava s 180 eksponati sledi umetniški karieri in življenju velikega ameriškega umetnika, razstavljene so kultne serije Campbellova juha, Cvetje in Marilyn ter portreti slavnih osebnosti, kot so Jackie Kennedy, Mohamed Ali, Grace Kelly in kraljica Elizabeta II.

Razstava Anyja Warhola v palači Attems-Petzenstein bo odprta do 4. maja. Foto: N. V.

Na ogled sta tudi dve multimedijski postavitvi, celotna razstava pa vsakemu obiskovalcu ponudi vizualno in čustveno prepričljivo izkušnjo, ki presega časovne in kulturne meje ter ga vabi k raziskovanju sveta z enako radovednostjo in odprtostjo, kot sta bili značilni za Warhola.

2. Raštel in Travnik

Središče družabnega dogajanja v Gorici sta ulica Raštel oziroma Via Rastello ter osrednji mestni trg Piazza Vittoria, kjer je bil nekoč travnik in ga Slovenci zato še zdaj imenujejo preprosto – Travnik. Na tem trgu stoji sloviti Neptunov vodnjak iz leta 1756, ki je bil dolgo edini vir pitne vode v mestu, danes pa na Travniku najdete vrsto gostinskih lokalov za vsak okus, tudi glasbeni, ki so predvsem ob koncih tedna odprti do poznih ur in pritegujejo obiskovalce od blizu in daleč.

Via Rastello oziroma Raštel je ulica, posejana s trgovskimi in gostinskimi lokali, ki vodi do Trga zmage oziroma Travnika. Foto: Shutterstock

3. Goriški grad

Nad starim jedrom Gorice se dviga vzpetina, na njej pa stoji grad, katerega zgodovina sega v 11. stoletje. V njem je urejen muzej, ki pripoveduje zgodbo srednjeveške Gorice oziroma tamkajšnje grofije od njenega nastanka do 18. stoletja, razstavljene so zbirke zgodovinskih, umetniških in arheoloških predmetov. Vstopnina znaša deset evrov oziroma štiri za otroke in mladostnike ter starejše obiskovalce, lahko pa izkoristite brezplačen vstop, ki ga ponujajo 8. februarja, na dan slavnostnega odprtja EPK.

Goriški grad Foto: Shutterstock

4. Jedača in pijača

Gorica ima kot mesto, ki stoji na stičišču kultur in podnebij, svojevrsten značaj tudi v kulinariki. Obkrožena je z vinorodnimi območji, rodovitnimi polji, blizu je tudi Jadransko morje in zaradi vseh teh dejavnikov boste v tem mestu zagotovo dobro jedli in pili. Kam zaviti? Če želite tradicionalne goriške okuse, med njimi tudi sloviti goriški oziroma solkanski radič, bo prava izbira gostilna Alla Luna na Oberdanovi ulici, kjer vas bodo nagovorili tudi slovensko. Slovensko govorijo v še eni goriški instituciji, restavraciji Rosenbar, kjer prisegajo na morske okuse. Za gašenje žeje pa zavijte na že prej omenjeni Travnik oziroma Trg zmage, tudi tamkajšnji vinski bar Mama Angela ima slovenski pečat.

Gorica na stičišču kultur in podnebij je tudi zanimiva kulinarična destinacija. Foto: Shutterstock

5. Čez mejo s kolesom

Na Goriškem, tako na slovenski kot italijanski strani meje, že leta gradijo kolesarski turizem in z vse bolj urejeno infrastrukturo tja vabijo kolesarske rekreativce. V Gorico pa vam svojega kolesa sploh ni treba pripeljati, saj imajo skupaj z Novo Gorico urejen čezmejni sistem izposoje koles GO2GO, podoben tistim, ki jih poznamo v več slovenskih mestih. Kolesa si prek aplikacije izposodite na postajališčih, posejanih po Gorici in Novi Gorici, in z njimi raziskujete obe strani meje.