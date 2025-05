Kaj boste počeli ta konec tedna? Ne zamudite teh dogodkov.

Za mlade in mlade po srcu

Ljubljansko nakupovalno središče Aleja bo svoj peti rojstni dan proslavilo z dvodnevnim dogodkom. V petek prirejajo brezplačen open air koncert skupine Jet Black Diamonds, sobotno popoldne pa bo namenjeno dogodkom za otroke.

Za tekačice

Udeleženke tradicionalnega, že 19. dm teka za ženske se bodo v soboto pomerile v tradicionalnih kategorijah teka na pet in deset kilometrov, najmlajši tekači, stari od 2 do 12 let, pa bodo lahko sodelovali v otroškem Oskarjevem teku. Dogodek bo spremljal bogat spremljevalni program.

Za kolesarje

Kolesarski maraton Junaki vinogradov bo letos potekal v tradicionalni izvedbi. Tudi letos bodo udeleženci v Brda na češnje prikolesarili za dober namen, saj bo del izkupička od vplačanih startnin namenjen za izvajanje strokovne podpore slepim in slabovidnim otrokom, mladostnikom in njihovim družinam, ki jo ponuja Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica.

Na kolesarskem Poli maratonu na Ptuju bodo kolesarji skupaj zavrteli pedala, premagovali kilometre in ustvarjali nepozabne športne spomine. Udeležence čaka dan, poln adrenalina, dobre družbe in športnih izzivov. Za vse, ki imajo raje svojo traso, je na voljo tudi individualni maraton, kolesarji lahko prevozijo razdaljo v svojem kraju, svojo pot pa zabeležijo prek aplikacije Strava.

Za pivopivce

Maisterfest bo ob 10. obletnici pivovarne Maister v Kamniku združil dobro glasbo, dobro hrano, dobro pivo in predvsem dobro družbo. Ob obletnici ne gre brez starih znancev, legendarne lokalne skupine B.A.K.S, ki svoje ime zapišejo z basom, adrenalinom, kitarskimi solažami in športnim zanosom namesto drog.

