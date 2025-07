Slovenija v športnem zagonu: dogodki, ki jih ne gre zamuditi - tudi na Ljubljanici

Prvi teden julija bo v Sloveniji športno obarvan. Po vsej državi se bodo zvrstili dogodki, ki bodo pritegnili tako vrhunske športnike kot rekreativce in družine. Mesta in kraji bodo gostili številna tekmovanja v odbojki, kolesarjenju, teku in drugih športih. Spodaj predstavljamo pregled izbranih prireditev, ki napovedujejo pester in aktiven začetek poletja.

Na centralni plaži v Portorožu bodo potekale kvalifikacije za evropsko prvenstvo v odbojki v kategorijah do 18 in do 20 let. Mlada reprezentančna energija, obmorsko vzdušje in tekmovalna vnema bodo zaznamovali začetek julija na slovenski obali.

Letošnje 31. edicije festivala se bo udeležilo več kot 3.700 udeležencev iz 92 klubov in 20 držav, ki bodo nastopili v različnih starostnih in tekmovalnih kategorijah.

Kids tour of Slovenia je ena največjih otroških dirk v Evropi. Na njej nastopajo otroci do 17ga leta starosti. Organizatorji pričakujejo okoli 400 otrok iz najmanj petnajstih držav.

Ljubljanica bo tudi to poletje prizorišče enkratnega odbojkarskega turnirja na vodi, ki privlači tako z napetimi športnimi obračuni kot unikatno kuliso. Ponovno bo za gledališki šov poskrbel Miha Krušič, prihajajo še dodatni atraktivni performerji, veliko brezplačne zabave za vso družino pa vas čez dan čaka tudi v fan coni.

Kratki kros (XCC) na relaciji Dolga vas - MTB Trail center Kočevje. Na državnem prvenstvu lahko sodelujejo izključno tekmovalci z veljavnimi licencami, registriranimi pri nacionalnih kolesarskih zvezah pod okriljem UCI.

Tradicionalni 27. Riklijev pohod na prvo julijsko soboto vabi na prijetno druženje v naravi, gozdne in sončne kopeli ob telovadbi in kulinariki, ki jo je priporočal Arnold Rikli.

Pridružite se edinstvenemu tekaškemu doživetju sredi čudovite narave Kočevskega Roga. Dogodek ponuja tek, pohod, aktivnosti za otroke ter bogato lokalno kulinarično ponudbo.

Na Krvavec prihaja 1. gorski tek na Zvoh - od zgornje postaje Krvavca do vrha Zvoha. Dolžina trase je dolga 2.350 m, tekači pa bodo po razgibanem in atraktivnem terenu naredili 473 m višinske razlike.

Kolesarski vzpon na Areh je tradicionalna športna prireditev, ki jo organizira Kolesarsko društvo Branik Maribor. Gre za zahteven vzpon, ki privablja tako rekreativne kot tudi bolj izkušene kolesarje.

Jubilejna, petindvajseta izvedba gorske kolesarske dirke iz Poljan nad Škofjo Loko na Stari vrh bo povezala šport, naravo in lokalno tradicijo. Dirka velja za eno najbolj zahtevnih in hkrati najbolj priljubljenih v Sloveniji.