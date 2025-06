Kaj se dogaja ta konec tedna? To so dogodki, ki jih ne smete zamuditi!

Za glasben konec tedna

Vrhniški Argonavtski festival bo svoj vrhunec dosegel z Nočjo na Vrhniki, ko bodo na velikem odru Športnega parka Vrhnika nastopile zasedbe Bepop, Flirrt, Mambo Kings in Fehtarji ter glasbenik Pero Lovšin.

S koncertom hrvaškega glasbenika Gibonnija se bo začel mednarodni festival Arsana, ki je eden najpomembnejših glasbenih in kulturnih festivalov v Sloveniji. 17. festival Arsana bo na slikovitih prizoriščih zgodovinskega mesta Ptuj na več kot 50 dogodkih gostil 400 domačih in tujih ustvarjalcev s področja klasične, jazz, etno, world, rock in popularne glasbe. Festival daje prostor tudi mlajšemu občinstvu, prireja otroške aktivnosti in bogat spremljevalni program.

Za vinske navdušence

Poletna Ljubljanska vinska pot bo ulice in trge starega mestnega jedra Ljubljane ponovno spremenila v pravi raj za ljubitelje vina in kulinarike. Sredi atmosfere stare Ljubljane bo obiskovalce čakal tudi bogat kulturni program, ki bo zaokrožil edinstveno doživetje.

V sklopu praznika občine Ormož na tamkajšnjem gradu prirejajo vinski festival, kjer se bodo predstavili vinarji slovenskega Jeruzalema. Organizatorji obljubljajo nepozabno vinsko kulinarično doživetje.

V Žički kartuziji pripravljajo prvi vinsko-kulinarični dogodek, ki bo povezal zgodovinsko dediščino kartuzijanov in vinske sorte, ki so jih ti prinesli v naše kraje. Modra frankinja, modri pinot in chardonnay so tri žlahtne sorte, ki jih danes z vso predanostjo negujejo lokalni vinarji in ki so že v času kartuzijanov našle svoj prostor v tej samotni dolini.

Za športnike v srcu in duši

Na Športnem vikendu Maribora se bodo lahko športni navdušenci na številnih prizoriščih po mestu preizkusili v različnih športih in uživali v rekreaciji, gibanju ter športnem udejstvovanju. Med aktivnostmi bo tudi letos mogoče najti številne zanimive športne dejavnosti, kot na primer kolesarjenje, veslanje, plesne delavnice, borilne veščine, pohodništvo, kegljanje, vodene vadbe in številne druge.

Za sladkosnede

Tradicionalni festival bombonov Štoflcfest na gradu Dvor v Preddvoru je dobil ime po "štoflcih", bombonih, ki so jih v preteklosti izdelovali v gostišču v Bašlju. Festivalsko dogajanje povezuje in združuje številna lokalna društva, ki se predstavljajo z zabavnim programom. Dogajanje bosta dodatno popestrili še zabavna glasbeno-animacijsko-plesna predstava Repki 2 z raperjem Rokom Terkajem - Trkajem in klovnska predstava klovnese Eve Škofič Maurer A se gremo?.

Za ljubitelje paradižnika

Na Luštni domačiji v Renkovcih pripravljajo zdaj že tradicionalni Dan Luštnega paradižnika. Gre za neke vrste dan odprtih vrat, ko obiskovalcem podrobneje predstavijo način pridelave tega sočnega sadeža, pripravijo kuharske delavnice (tokrat za otroke), različne animacije za otroke in odrasle ter mnogo več.

Za nabiralce

Festival nabiralništva bo obiskovalcem na Pogačarjevem trgu v Ljubljani ponudil polno divjih okusov, znanja in povezovanja z naravo. Na stojnicah se bodo pridružili kuharji ter nabiralci. Pripravili bodo tudi razstavo vseh divjih rastlin in gob, ki jih bodo nabrali prejšnji dan.

