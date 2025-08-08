Kam za vikend? Na koncert ali dirko s Tadejem Pogačarjem?

Vrača se vroče poletje in spet bo morda pred vami vprašanje, kako izkoristiti lepe dni ob koncu tedna. Že nocoj se lahko udeležite nekaj koncertov, na primer skupin Mrfy in Kokosy v Kranju, Šank Rocka v Podčetrtku ali pa Adija Smolarja v Aleji v Ljubljani. V Celju se začenja festival stare glasbe Seviqc. Lahko pa obiščete tudi Čago okusov v Mariboru ali Praznik terana in pršuta ali pa se udeležite katerega od športnih dogodkov. Kaj vse se vam torej ponuja ta vikend?

Tadej Pogačar v Komendi na "svoji" dirki

Med športnimi dogodki bo v ospredju Pokal Tadeja Pogačarja v soboto v Komendi, ki se ga bo udeležil tudi aktualni zmagovalec Dirke po Franciji. Pogačar je na ta kolesarski dogodek povabil tudi svoje prijatelje iz ekip svetovne serije. Svojo udeležbo so že potrdili Tim Wellens, belgijski državni prvak, Pavel Sivakov, Luka Mezgec, Matej Mohorič in Matteo Trentin.

Pokal Tadeja Pogačarja, ki ga Kolesarsko društvo Rog organizira že od leta 2019, je letos zamenjal termin in lokacijo. S konca junija se je preselil v avgust, iz Poslovne cone v Komendi pa v samo središče mesta, pred občinsko stavbo.

Kaj bo v reprezentanci naredilo slovensko "košarkarske božanstvo", utelešeno v Luki Dončiću? Foto: Aleš Fevžer

Že nocoj bo v ospredju še en športni spektakel – uvodna pripravljalna tekma pred evropskim prvenstvom v košarki med reprezentancama Slovenije in Nemčije, aktualnih svetovnih prvakov. V areni Stožice se obeta nepozaben dvoboj med reprezentancama, ki sta v zadnjih štirih letih odigrali pet izjemnih medsebojnih obračunov (olimpijske igre, kvalifikacije za SP, evropsko prvenstvo in SP), v ospredju slovenskega zanimanja pa bo zagotovo tudi superzvezdnik Los Angeles Lakers Luka Dončić.

Mrfy in Kokosy v Kranju

Tisti, ki jim ni do košarke, se bodo lahko nocoj v kranjskem Letnem gledališču Khislstein udeležili skupnega koncerta skupin Mrfy in Kokosy. V okviru Prešernega poletja v Kranju se obeta nepozabno združevanje ustvarjalne energije in glasbene vizije obeh skupin, ki zadnja leta navdušujeta slovensko glasbeno sceno.

Iz letošnjega koncerta Mrfy v Media Centru Foto: Gaja Hanuna

Akustični Šank Rock v Podčetrtku, Adi Smolar v ljubljanski Aleji

Prav tako se boste že nocoj lahko na Gradu Podčetrtek udeležili koncerta legendarne slovenske rockovske zasedbe Šank Rock. Tokrat bodo nastopili v akustični preobleki in z izbranimi gosti. V ljubljanskem nakupovalnem središču Aleja pa bo medtem nastopil legendarni slovenski kantavtor Adi Smolar.

Festival Seviqc je eden najpomembnejših kulturnih dogodkov v Sloveniji. Foto: STA

Za ljubitelje resne glasbe pa se danes začenja Festival stare glasbe Seviqc, ki bo v Celju ter bližnji in morda tudi nekoliko oddaljeni okolici potekal do 20. avgusta. Ta konec tedna bosta imeli koncert italijanski zasedbi Fortepiano (nocoj) ter Schola Romana (sobota), v nedeljo pa španski violinist Jorge Jimenez. Festival Seviqc je sicer eden najpomembnejših kulturnih dogodkov pri nas, tudi mednarodno visoko cenjen, saj gosti najuglednejše umetnike, ki izvajajo vrhunski program najvišje kakovosti.

Foto: Praznik terana in pršuta Dutovlje

Želite morda raje razvajati svoje brbončice? Na Mariborski tržnici v središču mesta bo v soboto nova Čaga okusov. Obiskovalce sicer na tem mestu vsako soboto do konca septembra razvajajo priznani slovenski kuharski mojstri, ki pripravljajo raznolike kulinarične mojstrovine.

V nedeljo se bo medtem sklenil Praznik terana in pršuta, ki sicer v Dutovljah na Krasu poteka že od začetka meseca. Gre za osrednji praznik Kraševcev ter vseh ljubiteljev kraške kulinarike in običajev. V soboto se npr. med več dogodki obeta tudi koncert hrvaškega glasbenika Petra Graša, nastopil pa naj bi tudi Miran Rudan. Za nedeljski zaključek festivala pa bodo priredili povorko kmečkih vozov s predstavitvijo starih kmečkih opravil in običajev, za glasbo pa bodo med drugimi poskrbeli Modrijani. Vstop je prost!

Morda pa raje Cvičkov večer?

Tisti, ki si želite predvsem sproščenosti in dobrega druženja, pa se nocoj na športnem igrišču na Raki na Dolenjskem lahko udeležite tudi Cvičkovega večera. Društvo vinogradnikov Raka bo praznovalo 20-letnico aktivnega delovanja.

Kaj pa družinski bal na Krvavcu?

V nedeljo bo na Plaži Krvavec na voljo tudi "družinski bal" – družinski dan na svežem gorskem zraku. Organizatorji pripravljajo pester in zabaven program. Med drugim naj bi nastopili tudi Čuki.

Krvavec Foto: Shutterstock