Nogometaši Olimpije in Celja so v Evropi izstopali že v prejšnji sezoni in skupaj zaslužili skoraj 16 milijonov evrov. Kakšen pa bo zaslužek v tej sezoni? Od ponovnega uspeha, nastopa v glavnem delu konferenčne lige, ki prinaša mikavne nagrade, jih deli le še en korak. Zmaji bodo na danes žal deževni strani Alp v prvi tekmi play-offa kvalifikacij gostili prvaka Armenije Noah, pri katerem ne manjka znanih obrazov 1. SNL, grofje pa se bodo spopadli s češkim Banikom iz Ostrave, ki ga bo v knežjem mestu spremljalo ogromno navijačev. Na delu bodo še trije slovenski legionarji.

Pred nogometaši Olimpije in Celja sta še zadnja domača kvalifikacijska spopada v tej evropski sezoni. Zmaji, ki imajo opravka s stresnim vstopom v sezono, v kateri je hitro prišlo do menjave trenerja, še čakajo na prvo domačo evropsko zmago. Proti prvakoma Kazahstana (Kairat) in Albanije (Egnatia) so v Ljubljani iztržili neodločeni rezultat (1:1 in 0:0), zdaj pa bodo skušali pod vodstvom novega trenerja Erwina van de Looija, ki bo prvič vodil Olimpijo na evropski tekmi v Stožicah, končno zmagati in si zagotoviti pomembno prednost pred povratno tekmo.

Vrnitev Sualeheja in Boakyeja v Stožice

David Sualehe je še pred nekaj meseci pomagal Olimpiji do državnega naslova, danes pa se bo v Stožicah, ki jih pozna kot lastno dlan, pomeril proti nekdanjim soigralcem. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Olimpija se bo namerila na armenskega prvaka Noah, za katerega nastopata nekdanja zmaja David Sualehe in Eric Boakye, kot tudi nekdanji napadalec Maribora, Kopra in Mure Nardin Mulahusejnović. Zelo čustveno bo dvoboj doživljal zlasti Portugalec Sualehe, ki je še v prejšnji sezoni nosil barve Olimpije in ji pomagal do državnega naslova.

Srečanje v Stožicah se bo začelo ob 20. uri, pri gostiteljih pa je vprašljiv nastop kapetana Agustina Doffa, ki se je poškodoval na nedeljski tekmi s Koprom (1:3). "Gre za veliko tekmo za Olimpijo in slovenski nogomet. To dejstvo nam bo dalo dodatne moči, o tem sem prepričan," napoveduje 53-letni nizozemski strateg, ki je po svojih besedah dobro preučil igro Noaha.

Olimpija bo skušala danes pokazati bistveno več kot v nedeljo proti Kopru (1:3), kjer je v zadnjih 20 minutah prejela kar tri zadetke. Foto: Aleš Fevžer

Ta je bil v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo velik favorit proti prvaku Gibraltarja Lincoln Red Imps, nato pokazal bistveno več tudi na zelenici, a ga je na cedilu pustila učinkovitost v napadu (1:1 in 0:0). Po izvajanju 11-metrovk je nato nepričakovano izpadel proti predstavniku ''evropskih palčkov'', zdaj pa se bo za bogato evropsko nagrado potegoval proti Olimpiji.

Olimpija in Celje zaslužila skoraj 16 milijonov evrov

Albert Riera dosega s Celjani zgodovinske uspehe v Evropi. Foto: Guliverimage Udeleženci konferenčne lige bodo prejeli 3,17 milijona evrov, vsaka zmaga v ligaškem delu pa prinaša še 400 tisoč evrov. Da se še kako splača nastopati in zmagovati v omenjenem tekmovanju, je Olimpija dobro spoznala že v prejšnji sezoni. Uvrstila se je v play-off za osmino finala, zaslužila pa 7,5 milijona evrov. Še več denarja pa je kapnilo v blagajno Celja. Izbranci Alberta Riere so po zaslugi nagrad Evropske nogometne zveze (Uefa) in pa tržnega deleža, ki ga določa vrednost nacionalnega televizijskega trga, zaslužili kar 8,17 milijona evrov.

Slovenska predstavnika, ki bi lahko podobno kot v prejšnji sezoni tudi v tej zastopala barve domovine v glavnem delu tekmovanja, sta tako poskrbela za izjemen zaslužek. Toliko večja je tudi motivacija, da bi tudi v tej sezoni v Ljubljani in Celju še dolgo spremljali evropske tekme.

Celjani so za razliko od Ljubljančanov v odlični formi. Čeprav so poleti prevetrili zasedbo in izgubili ogromno nosilcev, je španski strateg Riera hitro uigral varovance in jim vsadil prepoznavni mehanizem, s katerim so se neustrašno spuščali v drzen boj s favoriti že v prejšnji sezoni. Celje igra všečno in vedno bolje. V prejšnjem krogu kvalifikacij so v gosteh pomendrali Lugano kar s 5:0, danes pa bodo skušali, prodaja vstopnic sporoča, da bi se lahko v knežjem mestu zbralo več kot pet tisoč ljubiteljev nogometa, premagati Banik iz Ostrave. Tudi ta tekma se bo začela ob 20. uri.

V nedeljo je v dresu Celja debitiral donedavni napadalec Brava Matej Poplatnik. Prinaša še dodatno moč v celjskem napadu za evropska spopada proti Baniku. Foto: Jure Banfi

"Pred nami je najpomembnejši teden sezone. Celje mora igrati v Evropi. To je bilo moje sporočilo nogometašem. Upam, da čutijo ta pozitiven pritisk," sporoča Riera, zelo zadovoljen s prihodom zadnjega poletnega novinca, izkušenega slovenskega napadalca Mateja Poplatnika.

V tej sezoni strelsko blesti Franko Kovačević, ki je v vseh tekmovanjih dal že 11 zadetkov. Pri Baniku, ki v domačem prvenstvu niza skromne predstave in je na treh tekmah osvojil le točko, najbolj stavijo na razigrano zvezno vrsto, v Celje pa prihaja okrog tisoč glasnih navijačev, tako da bo na stadionu Z'dežele znova vladala pestra navijaška kulisa.

Stojanović in Stojinović s krvnikoma Partizana ter Hajduka

Petar Stojanović je bil z Mariborom in zagrebškim Dinamom vajen nastopati v največjih evropskih tekmovanj. Foto: Guliverimage Danes bodo na delu še trije slovenski legionarji, ki se potegujejo za vstop v konferenčno ligo. Dva si služita nogometni kruh na Poljskem, eden pa v Latviji. Petar Stojanović (Legia Varšava) se bo pomeril s škotskim Hibernianom, ki je pred tem po hudem boju izločil beograjski Partizan.

Dušan Stojinović (Jagiellonia Bialystok) bo skušal s poljskim klubom upravičiti vlogo favorita proti albanskemu Dinamu Cityju iz Tirane, ki je v 3. krogu kvalifikacij v podaljšku na povratni tekmi zadal bolečo zaušnico splitskemu Hajduku. Prvak Latvije RFS se bo s kapetanom Žigo Lipuščkom meril z najboljšim malteškim klubom Hamrun Spartans.

Fiorentina, ki je v prejšnji sezoni v polfinalu konferenčne lige izpadla proti Betisu iz Seville, se bo v play-offu kvalifikacij pomerila z ukrajinsko Polissyo. Foto: Reuters

V zadnjem krogu kvalifikacij bodo nastopili tudi klubi iz najmočnejših evropskih lig. Italijanska Fiorentina, ki je v zadnjih treh sezonah zaigrala dvakrat v finalu konferenčne lige, v zadnji sezoni pa se po napredovanju nad Celjem prebila med štiri najboljše, se bo pomerila z ukrajinsko Polissyo. Angleški Crystal Palace se bo spopadel z norveškim Fredrikstadom, francoski Strasbourg z danskim Bröndbyjem, španski Rayo Vallecano z beloruskim Neman Grodno, nemški Mainz pa z norveškim Rosenborgom.

Povratne tekme bodo prihodnji četrtek.

Konferenčna liga, kvalifikacije (play-off, prve tekme):

Četrtek, 21. avgust: