Prvi mož Olimpije pojasnjuje navijačem, kaj se dogaja v klubu

Prvi mož ljubljanske Olimpije Adam Delius je po neuspešnem vstopu v sezono 2025/26 nagovoril navijače. Zmaji so si na začetku priigrali visok zaostanek za Celjem v domačem prvenstvu, v Evropi pa se, čeprav so bili kot slovenski prvaki deležni možnosti popravnih izpitov, niso uvrstili v nobeno izmed glavnih tekmovanj.

Vodstvo ljubljanskega kluba je deležno kritik, navijači pa se sprašujejo, zakaj Olimpija s pomočjo za slovenske razmere bajnih zaslužkov po nastopih v Evropi (zmaji so z odmevnimi nastopi v konferenčni ligi v sezoni 2024/25 zaslužili dobrih sedem milijonov evrov) in donosnih prodaj najboljših igralcev (Raul Florucz je odšel v Belgijo za okrog pet milijonov evrov, Marcel Ratnik v ZAE za vsaj dva milijona evrov, Peter Agba pred kratkim v Izrael za milijon evrov …) ni bolje in uspešneje sestavila igralskega kadra. V tem stresnem obdobju se je oglasil predsednik Adam Delius.

Kaj je s centrom za trening Olimpije?

Trener Erwin van de Looi še naprej uživa podporo prvega moža Olimpije. Foto: Aleš Fevžer Nemški podjetnik se je v daljšem nagovoru na klubski strani dotaknil številnih perečih tem. Spregovoril je o prihodkih kluba in dal vedeti, da mediji pozabljajo, da obstajajo tudi precejšnji odhodki. Pojasnil je, da si je Olimpija vendarle ustvarila rezerve, ki ljubljanskemu klubu omogočajo finančno stabilno prihodnost, glede tako želenega centra za trening pa dodal, da njegova gradnja ni izvedljiva, saj zemljišče, na katerem bi ga lahko gradili, še vedno ni na voljo. Ognil se je tudi časovnim napovedim, kdaj bi bil lahko projekt sploh uresničen.

Del nagovora je posvetil tudi zastopnikom nogometašev Olimpije, za trenerja Erwina van de Looija, ki je na vročem stolčku nasledil izrazito neuspešnega Portugalca Jorgeja Simaa, vmes pa je za kratek čas odgovorno delo opravljal Hrvat Ivan Senzen, pa je dejal, da še naprej uživa polno zaupanje vodstva kluba.

Erwin van de Looi bo nove točke z Olimpijo lovil v soboto proti Bravu, pri katerem je član strokovnega vodstva tudi nekdanji slovenski reprezentant Andraž Kirm. Nizozemec je pred leti vodil Kirma pri Groningenu. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija si je po reprezentančnem premoru privoščila spodrsljaj, saj je v Domžalah kljub vodstvu z 2:0 izgubila proti Radomljanom (2:3), s tem pa tudi padla na lestvici. Delius je kljub temu še vedno prepričan, da bi lahko nizozemski strateg s pomočjo navijačev Olimpije, ki jih je opisal kot najboljše v Sloveniji, osvojil želene lovorike.

Družinski dan v Stožicah

Za vse skupaj, kar se dogaja pri ljubljanskem klubu, ki ga v soboto čaka nov zahteven izziv, ljubljanski spopad z Bravom, tudi prevzema odgovornost. "V klubu Olimpija obstaja le ena oseba, ki nosi odgovornost in jo tudi prevzema," je zapisal v daljšem nagovoru navijačev, ki bodo v soboto v Stožicah s svojimi najmlajšimi prišli na svoj račun, saj bo potekal družinski dan.

Navijači Olimpije bodo v soboto skupaj z najmlajšimi pred srečanjem z Bravom v Stožicah proslavljali družinski dan. Na voljo bo bogat spremljevalni program. Foto: Aleš Fevžer

Dvoboj med Olimpijo in Bravom se bo začel ob 17.30, že od 14. ure pa bo v sodelovanju z navijaško skupino Green Dragons potekal bogat spremljevalni program v navijaški coni (srečelov z bogatimi nagradami, barvanje navijaških zastav, uvod v grafitiranje, poslikava obraza, otroški kotiček, žongliranje, srečanje z igralci …).

