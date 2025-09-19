Petek, 19. 9. 2025, 10.24
1 ura, 9 minut
Predsednik Olimpije Adam Delius nagovoril navijače
Prvi mož Olimpije pojasnjuje navijačem, kaj se dogaja v klubu
Prvi mož ljubljanske Olimpije Adam Delius je po neuspešnem vstopu v sezono 2025/26 nagovoril navijače. Zmaji so si na začetku priigrali visok zaostanek za Celjem v domačem prvenstvu, v Evropi pa se, čeprav so bili kot slovenski prvaki deležni možnosti popravnih izpitov, niso uvrstili v nobeno izmed glavnih tekmovanj.
Vodstvo ljubljanskega kluba je deležno kritik, navijači pa se sprašujejo, zakaj Olimpija s pomočjo za slovenske razmere bajnih zaslužkov po nastopih v Evropi (zmaji so z odmevnimi nastopi v konferenčni ligi v sezoni 2024/25 zaslužili dobrih sedem milijonov evrov) in donosnih prodaj najboljših igralcev (Raul Florucz je odšel v Belgijo za okrog pet milijonov evrov, Marcel Ratnik v ZAE za vsaj dva milijona evrov, Peter Agba pred kratkim v Izrael za milijon evrov …) ni bolje in uspešneje sestavila igralskega kadra. V tem stresnem obdobju se je oglasil predsednik Adam Delius.
Kaj je s centrom za trening Olimpije?
Trener Erwin van de Looi še naprej uživa podporo prvega moža Olimpije. Nemški podjetnik se je v daljšem nagovoru na klubski strani dotaknil številnih perečih tem. Spregovoril je o prihodkih kluba in dal vedeti, da mediji pozabljajo, da obstajajo tudi precejšnji odhodki. Pojasnil je, da si je Olimpija vendarle ustvarila rezerve, ki ljubljanskemu klubu omogočajo finančno stabilno prihodnost, glede tako želenega centra za trening pa dodal, da njegova gradnja ni izvedljiva, saj zemljišče, na katerem bi ga lahko gradili, še vedno ni na voljo. Ognil se je tudi časovnim napovedim, kdaj bi bil lahko projekt sploh uresničen.
Del nagovora je posvetil tudi zastopnikom nogometašev Olimpije, za trenerja Erwina van de Looija, ki je na vročem stolčku nasledil izrazito neuspešnega Portugalca Jorgeja Simaa, vmes pa je za kratek čas odgovorno delo opravljal Hrvat Ivan Senzen, pa je dejal, da še naprej uživa polno zaupanje vodstva kluba.
Erwin van de Looi bo nove točke z Olimpijo lovil v soboto proti Bravu, pri katerem je član strokovnega vodstva tudi nekdanji slovenski reprezentant Andraž Kirm. Nizozemec je pred leti vodil Kirma pri Groningenu.
Olimpija si je po reprezentančnem premoru privoščila spodrsljaj, saj je v Domžalah kljub vodstvu z 2:0 izgubila proti Radomljanom (2:3), s tem pa tudi padla na lestvici. Delius je kljub temu še vedno prepričan, da bi lahko nizozemski strateg s pomočjo navijačev Olimpije, ki jih je opisal kot najboljše v Sloveniji, osvojil želene lovorike.
Družinski dan v Stožicah
Za vse skupaj, kar se dogaja pri ljubljanskem klubu, ki ga v soboto čaka nov zahteven izziv, ljubljanski spopad z Bravom, tudi prevzema odgovornost. "V klubu Olimpija obstaja le ena oseba, ki nosi odgovornost in jo tudi prevzema," je zapisal v daljšem nagovoru navijačev, ki bodo v soboto v Stožicah s svojimi najmlajšimi prišli na svoj račun, saj bo potekal družinski dan.
Navijači Olimpije bodo v soboto skupaj z najmlajšimi pred srečanjem z Bravom v Stožicah proslavljali družinski dan. Na voljo bo bogat spremljevalni program.
Dvoboj med Olimpijo in Bravom se bo začel ob 17.30, že od 14. ure pa bo v sodelovanju z navijaško skupino Green Dragons potekal bogat spremljevalni program v navijaški coni (srečelov z bogatimi nagradami, barvanje navijaških zastav, uvod v grafitiranje, poslikava obraza, otroški kotiček, žongliranje, srečanje z igralci …).
Daljši nagovor predsednika Olimpije objavljamo v celoti.
Nagovor predsednika Olimpije
V medijih so se v zadnjih dneh pojavile določene kritike in vprašanja glede NK Olimpija Ljubljana, zato želim osebno nagovoriti navijače o teh temah.
Olimpija preživlja prvo zahtevno obdobje v tej sezoni. Kot vsi vemo, so vzponi in padci del nogometa, in tudi Olimpija jim ni bila prikrajšana.
Glede prihodkov, ki jih je Olimpija ustvarila, so mediji pozabili, da obstajajo tudi precejšnji odhodki. Čeprav je bila javnost obveščena, da je bil primer Svit Sešlar na koncu razrešen, in smo se za izplačilo borili kar dve leti, se to pozablja ali pa namenoma ne omenja. Športni novinarji bi morali vedeti tudi, da imajo vse prodaje določen rok plačila. To pomeni, da denar klubu pripada, vendar se izplačuje v obrokih. Ti obroki lahko trajajo do dve leti ali celo več. Res je, da so terjatve visoke, a likvidnost je povsem druga zgodba. V resnici lahko vsak klub zares likvidno posluje le z denarjem, ki ga zagotovi UEFA. Ta sredstva pridejo v rokih, ki jih določi UEFA. Vsak klub si lahko po tem nastavi plan obratovanja in investicij.
Olimpija je investirala in ustvarila rezerve. To je bila preudarna odločitev, a žal se je zgodilo nekaj, česar ni bilo mogoče načrtovati. Svojega evropskega cilja v tej sezoni nismo dosegli. Sredstva iz Evrope niso prišla v obsegu, kot smo upali.
To pomeni, da rezerve, ki jih mora ustvariti vsak dober gospodar, Olimpiji omogočajo finančno stabilno prihodnost. Olimpija gradi na sedanji ekipi, a lahko kadarkoli investira v več novih igralcev in jih pripelje. Ko novinarji opletajo z velikimi številkami in širijo namigovanja, kam je izginilo toliko denarja, je to znak nepoznavanja poslovnih temeljev.
Na vprašanje glede trening centra je trenutno stanje tako: kljub številnim prizadevanjem nam primernega zemljišča (zaradi specifičnih značilnosti, ki so nujno potrebne) žal še ni uspelo zagotoviti. Zato gradnja želenega trening centra trenutno ni izvedljiva, saj zemljišče, na katerem bi ga lahko zgradili, še vedno ni na voljo. Trenutno tudi žal ni mogoče napovedati, kdaj bo projekt sploh lahko uresničen. S Športom Ljubljana smo v stalnem stiku. Zahvaljujemo se jim za odlično sodelovanje. Na objektih se dela in nenehno potekajo izboljšave.
Glede namigovanj o zastopnikih nogometašev lahko povem, da ima vsak igralec pravico, da si skladno s pravili FIFA prosto izbere in zamenja svojega agenta. To je odločitev vsakega posameznega igralca in v to se klub ne vpleta.
Do danes so se veliki prestopi sklepali neposredno med klubi. Te prekinitve pogodb so iz posameznih igralcev naredile milijonarje. Olimpija je torej klub, ki igralcem odpira vrata do velikih klubov. Zaradi tega pridejo v Olimpijo in zaradi tega tudi odidejo. Spomniti želim tudi, da so se vsi igralci, ki jim je ta veliki korak uspel, iskreno zahvalili klubu, vodstvu in navijačem.
Ko prestop nastopi in igralec postane milijonar, ne poznam nobenega kluba, ki bi igralcu še dodatno nakazoval denar. S prekinitvijo pogodbe so te stvari tudi pravno urejene. Gre za normalen poslovni proces in ne za izpolnjevanje želja.
O vprašanjih glede kršenja pogodb lahko povem, da imajo igralci in zaposleni pogodbe, ki jih morajo izpolnjevati. Klub in navijači si zaslužijo, da na igrišču pokažejo najboljše predstave. V času prestopnih rokov se vedno znova pokaže enaka slika. Razočarani nad lastnimi predstavami in zavedeni s strani svojih agentov posamezniki pogosto ne pokažejo svoje prave igre. Zato imajo navijači prav, ko pravijo: Hočemo vas videti, kako se borite! Prestopni rok je zdaj končan in posameznim igralcem se vrača zavest, da morajo na treningih pokazati še več in se dokazati.
Vendar pa, in to želim poudariti, obstajajo tudi nekateri agenti, ki so odlični in delujejo izključno v najboljšem interesu igralcev, hkrati pa razumejo tudi skrb kluba. Kot povsod se tudi tukaj kakovost agentov in njihovo dejansko delovanje včasih močno razlikuje.
Erwin van de Looi kot glavni trener ekipi prinaša igro na visoki ravni, skupaj s svojo strokovno ekipo pa opravlja odlično delo. Sam osebno menim, da si zasluži največje spoštovanje, saj je v tako zahtevnih okoliščinah sprejel izjemno odgovorno nalogo. Ima naše in moje polno zaupanje, prepričani pa smo, da bo skupaj z najboljšimi navijači v Sloveniji osvojil naslove, ki si jih vsi želimo. Res pa je, da so bili igralci načeti in številni poškodovani – to ni izgovor, temveč dejstvo.
V klubu Olimpija obstaja le ena oseba, ki nosi odgovornost in jo tudi prevzema.
Vaš predsednik
Adam Delius