Mladi ukrajinski nogometaš Danilo Malov se vrača k Olimpiji iz NK Domžal, za katere je kljub mladosti to sezono zbral dva nastopa v Prvi ligi Telemach, so sporočili iz tabora zmajev. Reprezentant Ukrajine do 19 let se kot levičar najbolje znajde na levem bočnem položaju.

"Odlikujeta ga izjemna hitrost in izvrstno tehnično znanje. Velja za marljivega fanta, ki ga krasi tudi profesionalen odnos. Njegov prihod je vezan na člansko ekipo, hkrati pa ostaja možnost, da s svojo energijo in znanjem po potrebi pomaga tudi mladincem," so zapisali pri Olimpiji.

