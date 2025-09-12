Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Petek,
12. 9. 2025,
9.42

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Danilo Malov nogometna tržnica NK Olimpija NK Olimpija

Petek, 12. 9. 2025, 9.42

7 minut

Nogometna tržnica, 12. september

18-letni Danilo Malov se iz Domžal seli k Olimpiji

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Danilo Malov | Foto NK Olimpija Ljubljana

Foto: NK Olimpija Ljubljana

Mladi ukrajinski nogometaš Danilo Malov se vrača k Olimpiji iz NK Domžal, za katere je kljub mladosti to sezono zbral dva nastopa v Prvi ligi Telemach, so sporočili iz tabora zmajev. Reprezentant Ukrajine do 19 let se kot levičar najbolje znajde na levem bočnem položaju.

"Odlikujeta ga izjemna hitrost in izvrstno tehnično znanje. Velja za marljivega fanta, ki ga krasi tudi profesionalen odnos. Njegov prihod je vezan na člansko ekipo, hkrati pa ostaja možnost, da s svojo energijo in znanjem po potrebi pomaga tudi mladincem," so zapisali pri Olimpiji.

Preberite še:

Christian Eriksen
Sportal Christian Eriksen v Nemčijo, mladi slovenski reprezentant v Zagreb
Olimpija Koper Deni Jurić
Sportal Pestro kadrovanje v Kopru
Lan Jovanović
Sportal Jovanović zapustil Aluminij, ta pripeljal nova vratarja
Jean Michael Seri
Sportal V Maribor prihajata dva reprezentanta, pa Ekvadorec

Danilo Malov nogometna tržnica NK Olimpija NK Olimpija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.