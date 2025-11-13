Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
13. 11. 2025,
14.40

Četrtek, 13. 11. 2025, 14.40

10 minut

Pokal CEV challenge, 1/32, druga tekma

Mariborčani branijo lepo prednost

Mariborčane povratna tekma čaka že danes.

Mariborčane povratna tekma čaka že danes.

Foto: CEV

Odbojkarje OK i-Vent Maribor po sredini zmagi s 3:0 proti Budućnosti iz Podgorice že danes čaka povratna tekma 1/32 pokala CEV challenge. V tekmovanju sodelujejo tudi člani MOK Krka Novo mesto, ki so v sredo s srbsko ekipo Karađorđe Topola izgubili z 2:3, povratno tekmo pa bodo igrali prihodnji teden.

Pokal challenge, 1/32, povratna tekma:

Četrtek, 13. november
Budućnost - i-Vent Maribor /0:3/

Sreda, 19. november
Krka - Topola /2:3/

//rezultat prve tekme

