Mariborčani branijo lepo prednost

Odbojkarje OK i-Vent Maribor po sredini zmagi s 3:0 proti Budućnosti iz Podgorice že danes čaka povratna tekma 1/32 pokala CEV challenge. V tekmovanju sodelujejo tudi člani MOK Krka Novo mesto, ki so v sredo s srbsko ekipo Karađorđe Topola izgubili z 2:3, povratno tekmo pa bodo igrali prihodnji teden.