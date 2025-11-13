Četrtek, 13. 11. 2025, 14.40
10 minut
Pokal CEV challenge, 1/32, druga tekma
Mariborčani branijo lepo prednost
Odbojkarje OK i-Vent Maribor po sredini zmagi s 3:0 proti Budućnosti iz Podgorice že danes čaka povratna tekma 1/32 pokala CEV challenge. V tekmovanju sodelujejo tudi člani MOK Krka Novo mesto, ki so v sredo s srbsko ekipo Karađorđe Topola izgubili z 2:3, povratno tekmo pa bodo igrali prihodnji teden.
Pokal challenge, 1/32, povratna tekma:
Četrtek, 13. november
Budućnost - i-Vent Maribor /0:3/
Sreda, 19. november
Krka - Topola /2:3/
//rezultat prve tekme