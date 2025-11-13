Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Četrtek,
13. 11. 2025,
14.24

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
odbojka ACH Volley odbojkarska liga prvakov

Četrtek, 13. 11. 2025, 14.24

21 minut

Odbojkarska liga prvakov, kvalifikacije, drugi krog (povratne tekme)

Pred ACH Volley eden od vrhuncev sezone: kljub izrazito neugodnemu položaju verjamemo

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
ACH Volley : Orion Stars | ACH Volley bo ob 20. igral pomembno povratno kvalifikacijsko tekmo za ohranitev upov na nastop v ligi prvakov. Slovenski prvak je uvodno tekmo izgubil z 1:3. | Foto Aleš Fevžer

ACH Volley bo ob 20. igral pomembno povratno kvalifikacijsko tekmo za ohranitev upov na nastop v ligi prvakov. Slovenski prvak je uvodno tekmo izgubil z 1:3.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski državni prvak ACH Volley Ljubljana je pred zahtevno nalogo. Ob 20. uri bo v domačem Tivoliju pričakal tekmeca v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov Dinamo Bukarešta. Uvodna tekma v Romuniji je s 3:1 pripadla Dinamu, tako da mora ACH Volley zvečer za napredovanje v tretji, zadnji krog kvalifikacij najprej dobiti tekmo s 3:0 ali 3:1, nato pa zmagati v zlatem nizu. Romunom zadostujeta dva osvojena niza za napredovanje.

Dinamo Bukareša : ACH Volley
Sportal ACH Volley pred zahtevnim izzivom: Nismo se nadejali tako slabega izhodišča

Odbojkarji Dinama iz Bukarešte, aktualni romunski prvaki, so prvo tekmo minuli torek doma dokaj presenetljivo dobili s 3:1 (-21, 18, 22, 20) in so v precej boljšem položaju za napredovanje v tretje, zadnje kolo kvalifikacij lige prvakov.

V Bukarešti so gostitelji presenetili predvsem v elementu bloka (16) in servisa (10 asov), medtem ko na drugi strani ni bilo prav veliko razpoloženih Ljubljančanov (največ točk, po 15, sta prispevala Tonček Štern in Luka Marovt). Za Dinamo so bili najbolj učinkoviti Romuna Peta (20) in Mihalcea (13) ter Srb Premović (16) in Latvijec Medenis (13).

Ljubljančani morajo večerno tekmo v Tivoliju zmagati bodisi s 3:0 bodisi s 3:1 in potem biti boljši tudi v tako imenovanem zlatem nizu, medtem ko se po vseh drugih scenarijih poslovijo od nastopov v letošnjih kvalifikacijah za ligo prvakov ter svojo pot nadaljujejo v Pokalu CEV. 

"V Romuniji smo po spodbudnem začetku, nasprotniku dovolili, da je narekoval ritem igre in nas postavil v zelo težek položaj." | Foto: Aleš Fevžer "V Romuniji smo po spodbudnem začetku, nasprotniku dovolili, da je narekoval ritem igre in nas postavil v zelo težek položaj." Foto: Aleš Fevžer

"Čaka nas praktično eden od vrhuncev sezone. V Romuniji smo po spodbudnem začetku, nasprotniku dovolili, da je narekoval ritem igre in nas postavil v zelo težek položaj. Na povratni tekmi se nadejamo polnega Tivolija in bučne podpore s tribun, ki nam bo dala dodatne energije. Verjamem v naš uspeh," je v klubski mikrofon dejal glavni trener Igor Kolaković, medtem ko je izkušeni korektor v vrstah Ljubljančanov Alen Šket dodal: "Zadevo smo konkretno analizirali in verjamem, da bo v Tivoliju slika drugačna. Tokrat si resnično ne smemo dovoliti padcev v igri, saj bo tekmec to izkoristil. Napovedujemo boj za vsako žogo, točko in kljub izrazito neugodnemu položaju z ekipo verjamemo v pozitiven razplet obračuna."

Zmagovalec para se bo v tretjem kolu kvalifikacij za ligo prvakov pomeril s srbskim klubom Radnički Kragujevac, ki je izločil avstrijski TSV Raiffeisen Hartberg.

Liga prvakov, kvalifikacije, drugi krog (prve tekme)

Četrtek, 13. november

Sreda, 12. november

Preberite še:

odbojkarska žoga
Sportal Radovljičanke prekinile niz porazov
OK i-Vent Maribor
Sportal Maribor do gladke zmage, Krka poražena
Benfica : otp banka branik
Sportal Mariborske odbojkarice brez lige prvakinj
ACH Volley : Orion Stars
Sportal ACH Volley zanesljiv v Kranju, Kamničani ostajajo stoodstotni
odbojka ACH Volley odbojkarska liga prvakov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.