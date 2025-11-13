Slovenski državni prvak ACH Volley Ljubljana je pred zahtevno nalogo. Ob 20. uri bo v domačem Tivoliju pričakal tekmeca v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov Dinamo Bukarešta. Uvodna tekma v Romuniji je s 3:1 pripadla Dinamu, tako da mora ACH Volley zvečer za napredovanje v tretji, zadnji krog kvalifikacij najprej dobiti tekmo s 3:0 ali 3:1, nato pa zmagati v zlatem nizu. Romunom zadostujeta dva osvojena niza za napredovanje.

Odbojkarji Dinama iz Bukarešte, aktualni romunski prvaki, so prvo tekmo minuli torek doma dokaj presenetljivo dobili s 3:1 (-21, 18, 22, 20) in so v precej boljšem položaju za napredovanje v tretje, zadnje kolo kvalifikacij lige prvakov.

V Bukarešti so gostitelji presenetili predvsem v elementu bloka (16) in servisa (10 asov), medtem ko na drugi strani ni bilo prav veliko razpoloženih Ljubljančanov (največ točk, po 15, sta prispevala Tonček Štern in Luka Marovt). Za Dinamo so bili najbolj učinkoviti Romuna Peta (20) in Mihalcea (13) ter Srb Premović (16) in Latvijec Medenis (13).

Ljubljančani morajo večerno tekmo v Tivoliju zmagati bodisi s 3:0 bodisi s 3:1 in potem biti boljši tudi v tako imenovanem zlatem nizu, medtem ko se po vseh drugih scenarijih poslovijo od nastopov v letošnjih kvalifikacijah za ligo prvakov ter svojo pot nadaljujejo v Pokalu CEV.

"V Romuniji smo po spodbudnem začetku, nasprotniku dovolili, da je narekoval ritem igre in nas postavil v zelo težek položaj." Foto: Aleš Fevžer

"Čaka nas praktično eden od vrhuncev sezone. V Romuniji smo po spodbudnem začetku, nasprotniku dovolili, da je narekoval ritem igre in nas postavil v zelo težek položaj. Na povratni tekmi se nadejamo polnega Tivolija in bučne podpore s tribun, ki nam bo dala dodatne energije. Verjamem v naš uspeh," je v klubski mikrofon dejal glavni trener Igor Kolaković, medtem ko je izkušeni korektor v vrstah Ljubljančanov Alen Šket dodal: "Zadevo smo konkretno analizirali in verjamem, da bo v Tivoliju slika drugačna. Tokrat si resnično ne smemo dovoliti padcev v igri, saj bo tekmec to izkoristil. Napovedujemo boj za vsako žogo, točko in kljub izrazito neugodnemu položaju z ekipo verjamemo v pozitiven razplet obračuna."

Zmagovalec para se bo v tretjem kolu kvalifikacij za ligo prvakov pomeril s srbskim klubom Radnički Kragujevac, ki je izločil avstrijski TSV Raiffeisen Hartberg.

Liga prvakov, kvalifikacije, drugi krog (prve tekme)

Četrtek, 13. november

Sreda, 12. november

Preberite še: