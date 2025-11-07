Sušilni stroji Gorenje in Hisense navdušili na testu ZPS

Na zadnjem potrošniškem testu Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) so neodvisni strokovnjaki z različnimi testi preverjali učinkovitost in kakovost delovanja sušilnih strojev različnih blagovnih znamk. Med njimi so bili tudi sušilni stroji Gorenje in Hisense, ki so navdušili z oceno »dobro«. To je dodatna potrditev, da ti izdelki izstopajo med konkurenco in prinašajo izjemne rezultate.

Udobje, preprosta uporaba in potrjena kakovost

Ko skrb za udoben in brezskrben vsakdan sreča preizkušeno kakovost, nastane aparat, ki mu lahko popolnoma zaupate. Sušilni stroj Gorenje G400 DPNE83/GNLWIFI se ponaša s tihim delovanjem, optimalno porabo energije in izjemnimi rezultati sušenja, zato si je prislužil oceno »dobro (64)«. Stroj uporablja napredno tehnologijo toplotne črpalke, ki omogoča nežno in energijsko učinkovito sušenje tudi bolj občutljivih tkanin. S prostornino do 8 kilogramov perila in pametnim upravljanjem prek aplikacije ConnectLife poskrbi, da je vaše perilo vedno suho, vi pa brez skrbi.

Neodvisni test je potrdil, da gospodinjski aparati Gorenje ne prepričajo le s sodobnim videzom, temveč predvsem s svojo zanesljivostjo, premišljeno zasnovo in dolgotrajno vzdržljivostjo. Pri Gorenju tako tudi na področju sušenja perila ohranjajo visoke standarde učinkovitosti, enostavne uporabe in varčnosti.

Preizkušeni v praksi, potrjeni z rezultati

S kar tremi napravami na testu je Hisense znova dokazal, da zna povezati napredno tehnologijo z vsakodnevno uporabnostjo. Sušilni stroji Hisense so opremljeni z natančnimi senzorji vlage, ki nenehno preverjajo stanje v bobnu in samodejno prilagajajo tako čas kot temperaturo sušenja. Rezultat je perilo, ki je vedno ravno prav suho in pripravljeno za v omaro. Poleg tega sušilni stroji Hisense navdušujejo z varčnostjo, tihim delovanjem in elegantnim videzom, ki se popolnoma prilega v vsak dom.

Hisense zna povezati napredno tehnologijo z vsakodnevno uporabnostjo. Foto: Gorenje GSI

Oceno »dobro« so prejeli sušilni stroji Hisense DH3S802BW3, DH3S902BW3 in DH7S107BW s prostornino od 8 do 10 kilogramov perila. Navdušujejo s tehnologijo, ki razume vaše potrebe in podpira vaš življenjski slog. Zato ti sušilni stroji niso le gospodinjski aparati — so tihi pomočniki, ki poskrbijo, da je perilo vsak dan suho, mehko in pripravljeno na uporabo. Brez stresa, čakanja ali kompromisov.

