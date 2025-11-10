ZPS opozarja na pomanjkljiv nadzor nad izdelki s CBD

Skriti nakupi, opravljeni oktobra v treh ljubljanskih trgovinah, so po navedbah zveze potrošnikov razkrili resne pomanjkljivosti glede nadzora in ustreznega označevanja izdelkov s kanabinoidi CBD. V vseh treh trgovinah so prodajalci namreč kljub opozorilom na embalaži, da izdelki niso namenjeni uživanju, te izdelke predstavili kot užitne.

Danes so iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) in Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija sporočili, da je skriti 21-letni kupec povsem zakonito in brez preverjanja starosti kupil čokolade, želeje in maski za obraz s CBD, ki se prodajajo kot kozmetika ali dekoracija, čeprav lahko vsebujejo psihoaktivne snovi (THC).

Kot izhaja iz ključnih ugotovitev skritega nakupa, so bili vsi štirje izbrani izdelki označeni kot kozmetični ali dekorativni, čeprav se v praksi prodajajo kot prehranski in prodajalci to jasno predstavljajo ter tudi svetujejo, kako izdelek uživati. Ob plačilu so v vseh treh trgovinah kupca sicer vprašali, ali je polnoleten, vendar niso zahtevali osebnega dokumenta.

Opozorila na embalaži, da "izdelek ni namenjen zaužitju" ali da "ni primeren za mlajše od 18 let", so le krinka za izogibanje nadzoru in namerno zavajanje potrošnikov, med katerimi so tudi mladoletni, so opozorili v zvezah.

Nadzor tako rekoč ne obstaja

Primer skritega nakupa jasno kaže, da v Sloveniji nadzor nad prodajo izdelkov s CBD ni le neučinkovit, ampak tako rekoč ne obstaja. "Področje prodaje izdelkov s THC in sintetičnimi kanabiodi kaže, kako velike luknje imamo v sistemu zaščite potrošnikov," je dejala Manca Kozlovič iz Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija.

Po njeni oceni so ti izdelki zanimivi predvsem mladim, ki eksperimentirajo in z manj izkušnjami težje presodijo, kakšna je primerna količina ter kakšen vpliv bo imela določena substanca. Trgovci očitno vedo, da jim sistem dopušča manevrski prostor, zato izdelke prodajajo pod zavajajočimi oznakami, s katerimi se izognejo odgovornosti, so navedli v zvezah.

V ZPS vseskozi na številnih področjih opozarjajo na pomen ustreznega označevanja in nadzora. Še posebej pa jih skrbijo zavajanja pri izdelkih, ki so na voljo tudi mladim. Zavajajoče označevanje, ki prikriva pravi namen uporabe in omogoča prodajo brez preverjanja starosti, mlade izpostavlja nevarnostim, ki jih ne morejo presoditi sami, starši pa nad tem nimajo nobenega nadzora.

Poziv k okrepitvi nadzora

V zvezah so tudi spomnili, da je poleti Slovenijo pretreslo več primerov zastrupitev mladoletnikov z izdelki v obliki bombonov, piškotov, gelov in pokajočih kristalov, ki so bili legalno kupljeni v trgovinah in so vsebovali psihoaktivne substance.

ZPS in Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija zato pozivata pristojne institucije k okrepitvi nadzora nad prodajo izdelkov s kanabinoidi ter doslednemu sankcioniranju prodajalcev, ki izigravajo zakonodajo. Kot poudarjajo pri Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija, predlagana legalizacija konoplje za osebno rabo teh težav ne bo rešila, temveč jih lahko še poglobi, saj bo mladim poslala sporočilo, da je uživanje tovrstnih izdelkov sprejemljivo, in omogočila, da se enaki nevarni izdelki pojavljajo v legalni preobleki.