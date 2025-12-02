Skoraj v vseh slušalkah v prodaji prisotna nevarna kemikalija

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) opozarja na prisotnost neželenih kemikalij v slušalkah. V okviru testiranj so jih odkrili pri skoraj polovici od 81 modelov slušalk. Kot problematične so se med drugim izkazale tudi otroške slušalke s spletne tržnice Temu.

Kot so sporočili iz ZPS, so skupaj s partnerji projekta Za življenje brez nevarnih kemikalij (ToxFree LIFE for All) preizkusili 81 modelov slušalk, od katerih jih je 63 na voljo tudi v Sloveniji.

Rezultati testiranj so med drugim pokazali, da je bila v skoraj vseh slušalkah prisotna vsaj ena problematična kemikalija, petina slušalk pa je vsebovala bisfenole v takšnih količinah, da so modeli pristali v rdeči skupini.

Zaviralce gorenja so pri testiranih slušalkah sicer zaznali v majhnih koncentracijah, se je pa pet ali več različnih vrst tovrstnih snovi pojavilo v 72 odstotkih vzorcev – najverjetneje kot ostanek reciklirane plastike. Pri otroških slušalkah s spletne tržnice Temu pa so odkrili nedovoljeno količino ftalatov. Po pojasnilih ZPS je prodajalec po obvestilu izdelek umaknil iz prodaje.

Problematičen kemijski koktajl

"Čeprav posamezne količine pogosto niso velike, pa je problematična vsota vseh obremenitev – tako imenovani kemijski koktajl. Ljudje smo vsakodnevno izpostavljeni številnim virom, zato lahko tudi majhni dodatni vnosi pomenijo tveganje, zlasti pri otrocih," so opozorili v ZPS.

Analiza količin neželenih snovi prav tako ni pokazala pomembnih razlik med izdelki priznanih blagovnih znamk, izdelki trgovskih znamk in cenejšimi modeli. Čeprav nekateri proizvajalci, kot so na primer Apple, Beats in JBL, izpostavljajo lastne standarde, se ti v praksi ne odražajo vedno dosledno, so navedli v ZPS.

"Test je pokazal, da so lahko slušalke še eden od virov izpostavljenosti neželenim kemikalijam. Treba je izboljšati preglednost, dvigniti standarde kemijske varnosti ter potrošnikom ponuditi verodostojne informacije, ki so jim v pomoč pri varnih izbirah," je rezultate testiranj komentirala Urša Šmid Božičevič iz ZPS.

Evropska zakonodaja sicer določa številne omejitve, vendar analiza kaže, da so na trgu še vedno izdelki, ki vsebujejo snovi, škodljive zdravju in okolju. V luči tega v ZPS pozivajo, da je treba poenotiti in poenostaviti evropske standarde, zagotoviti strožji nadzor ter izboljšati označevanje in sledljivost kemikalij. "Le tako bodo potrošniki res varni. Hkrati bomo na ta način omogočili tudi bolj varno recikliranje in manjše uhajanje nevarnih kemikalij v okolje," so izpostavili.