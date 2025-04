Potrošniške organizacije v skoraj tretjini izdelkov odkrile kemikalije PFAS

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je v sodelovanju s sedmimi drugimi potrošniškimi organizacijami preizkusila več kot 200 izdelkov, ki jih uporabljamo vsak dan. V skoraj tretjini izdelkov so odkrili prisotnost kemikalij iz skupine PFAS. Med odkritimi so bile tudi takšne, ki so v skladu s predpisi EU že prepovedane.

Rezultati preizkusa, ki so ga izvedli pod okriljem mednarodne organizacije za primerjalno potrošniško testiranje ICRT (International Consumer Research and Testing), kažejo, da so te per- in polifluoroalkilne snovi (PFAS) še vedno močno prisotne, je danes sporočila ZPS.

Kaj so PFAS, "večne kemikalije"?



PFAS so velika skupina kemičnih snovi, ki jih je ustvaril človek, in vključujejo več kot 4.700 kemikalij. Pogosto se uporabljajo za izdelavo predmetov splošne uporabe, ki so odpornejši proti madežem, maščobi in vodi.



Foto: Guliverimage



PFAS lahko prehajajo skozi zemljo in pronicajo v podtalnico ali se prenašajo po zraku in potujejo daleč od krajev, kjer so bile prvotno izpuščene v okolje. Zaradi njihove obstojnosti v okolju je mogoče, da izpostavljenost ostane še dolgo po prenehanju aktivnega onesnaževanja. Prav tako se bioakumulirajo, kar pomeni, da se kopičijo v organizmih višjega reda, kot je na primer človek, pa tudi v živalih in rastlinah ter povzročajo toksične učinke. Nekatere kemikalije PFAS so strupene za razmnoževanje in lahko škodujejo razvoju ploda. Odkrili so jih že v krvi in materinem mleku. Več PFAS lahko povzroči raka pri ljudeh. Sumi se tudi, da nekatere kemikalije PFAS vplivajo na človeški endokrini (hormonski) sistem.

Na testu je bilo več kot 200 potrošniških izdelkov, 32 so jih kupili na spletnih tržnicah, kot so Amazon, Temu in Shein. Med izdelki, ki so jih preizkusili, so papir za peko, obliži, čajne vrečke, športni (kineziološki) trakovi, zobne nitke, cvrtniki na vroč zrak in zapestnice za pametne ure.

Številni izdelki s preseženimi vrednostmi

V tretjini izdelkov je bila presežena mejna vrednost 50 miligramov na kilogram celotnega organskega fluora. V večini teh izdelkov so bile ugotovljene tudi specifične snovi PFAS. Te snovi so bile prisotne v skoraj vseh 16 testiranih skupinah izdelkov.

Petina izdelkov je vsebovala PFAS v koncentracijah, ki presegajo veljavne ali prihodnje omejitve EU. Med izdelki, kupljenimi na spletnih tržnicah, je bilo 25 odstotkov takšnih, ki presegajo trenutne ali prihodnje mejne vrednosti, 16 odstotkov pa jih je vsebovalo tudi kemikalije PFAS, ki so že prepovedane.

V nobenem izmed preizkušenih izdelkov prisotnost kemikalij PFAS ni bila nujna za kakovost ali učinkovitost izdelka, pravijo v ZPS.

Ker so med odkritimi snovmi tudi takšne, ki so po predpisih EU že prepovedane, organizacije zakonodajalce pozivajo k odločnejši zaostritvi zakonodaje na področju omejevanja in prepovedi kemikalij PFAS. V vmesnem času pa je treba okrepiti nadzor nad izvajanjem veljavnih predpisov EU za zaščito potrošnikov in okolja, pozivajo.

Kemikalije PFAS so zaradi izredno močnih vezi med ogljikom in fluorom skoraj nerazgradljive, zato jih imenujejo tudi večne kemikalije.