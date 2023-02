Guardian razkriva: strupene večne kemikalije odkrili tudi v Sloveniji

Na tisočih lokacijah v Združenem kraljestvu in Evropi se nahajajo visoke koncentracije kemikalij, ki se v okolju ne razgradijo in so lahko zelo nevarne tudi za naše zdravje, je z velikim projektom kartiranje razkril Guardian, kjer je na zemljevidu izpostavljena tudi Slovenija. Takoimenovane "večne kemikalije", onesnaževalci PFAS, so velika družina približno 10 tisoč umetnih kemikalij, ki jih v družbi široko uporabljamo in jih najdemo v okolju.

Zemljevid, ki ga je razkril Guardian, prikazuje, da so snovi PFAS (per- in polifluoroalkilne snovi, op.a.), cenjene zaradi svojih lastnosti proti sprijemanju in tudi detergentov, prisotne v vodi, prsti in usedlinah iz širokega nabora potrošniških izdelkov, pen za gašenje požarov, odpadkov in industrijskih procesov.

Extract: Prof Crispin Halsall, environmental chemist at Lancaster University. “You have the risk of livestock gaining access to those waters and [then PFAS is] in the human food web.”

Revealed: scale of ‘forever chemical’ pollution across UK and Europe https://t.co/ugVP5X4JhJ — Jacqui Morley (@jacquimorley) February 23, 2023

Številne zdravstvene težave

Dva onesnaževalca PFAS sta bila povezana z vrsto zdravstvenih težav. PFOA (perfluorooktansko kislino, op.a.) povezujejo z rakom ledvic in testisov, boleznijo ščitnice, ulceroznim kolitisom, visokim holesterolom in hipertenzijo, ki jo povzroča nosečnost.

PFOS je bil povezan z reproduktivnimi, razvojnimi boleznimi, boleznimi jeter, ledvic in ščitnice. Foto: Watershed Investigations

Zaskrbljujoče koncentracije

Pri nižjih ravneh so bili PFAS povezani z imunotoksičnostjo. Snovi so našli na približno 17.000 lokacijah po Združenem kraljestvu in Evropi. Od teh so PFAS odkrili v visokih koncentracijah več kot 1.000 nanogramov na liter vode na približno 640 lokacijah in nad 10.000 nanogramov na liter na 300 lokacijah.

"Tovrstne koncentracije me skrbijo," je dejal profesor Crispin Halsall, okoljski kemik na univerzi Lancaster. "Obstaja tveganje, da ima živina dostop do onesnaženih voda in PFAS se znajde v človeški prehranski mreži." Halsall je opozoril tudi, da obstajajo tveganja za ljudi, katerim so vir hrane divje živali, kot so ribolov in divje ptice.

Onesnaženje tudi v Sloveniji

PFAS kemikalije so prisotne tudi v Sloveniji, še razkriva zemljevid.

Za podrobnejša pojasnila smo prosili pristojne službe. Njihove odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Foto: Watershed Investigations